Les fans portent Dominique Aegerter (Yamaha) vers le succès

Pour un sportif automobile, la Suisse n'est vraiment pas un eldorado. Pourtant, la République alpine a produit quelques pilotes à succès, notamment les champions du monde Tom Lüthi (championnat du monde 125 en 2005), Randy Krummenacher (championnat du monde SSP en 2019) et plus récemment Dominique Aegerter (championnat du monde SSP en 2021 et 2022).

Mais ce qui est frappant, ce sont les nombreux drapeaux suisses dans les tribunes du monde entier. Un tel soutien est extrêmement important, souligne Aegerter. Le pilote de 33 ans entretient le contact avec ses fans par de nombreuses actions. Il est conscient de l'effort qu'ils consentent.

"Pour moi, c'est toujours une grande surprise et une grande source de motivation quand je vois que j'ai des fans dans le monde entier avec mon drapeau #77 ou le drapeau suisse. Cela me rend heureux et m'inspire. Et je veux toujours en faire plus, cela me fait me sentir spécial", a déclaré le pilote de Rohrbach. "Certains pilotes ont des courses à domicile, mais nous n'avons pas de circuit en Suisse. J'apprécie d'autant plus qu'ils aient fait le déplacement pour me voir et m'encourager. Ils me donnent de la force dans mes mauvais moments, ils me poussent et ils me donnent tellement - je veux toujours leur donner quelque chose en retour".

De même, pour Aegerter, en tant que Suisse, s'entraîner pendant la pause hivernale ou entre les courses demande plus d'efforts que pour un Italien ou un Espagnol - pour des raisons climatiques d'une part, mais aussi en raison du choix des circuits disponibles.

"Après seulement trois mois de préparation, la saison commence très tôt en février", explique-t-il. "Entre les courses, on a jusqu'à sept semaines de repos. En Suisse, nous n'avons pas de circuit, il est donc difficile de garder le rythme. Ce n'est qu'en cas de blessure que ces longues pauses seraient utiles".