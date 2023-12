I tifosi portano al successo Dominique Aegerter (Yamaha)

La Svizzera non è certo un Eldorado per i piloti di motorsport. Tuttavia, la repubblica alpina ha prodotto alcuni piloti di successo, in particolare i campioni del mondo Tom Lüthi (Campionato del Mondo 125cc 2005), Randy Krummenacher (Campionato del Mondo SSP 2019) e più recentemente Dominique Aegerter (Campionato del Mondo SSP 2021 e 2022).

Tuttavia, colpiscono le numerose bandiere svizzere presenti nelle tribune di tutto il mondo. Questo sostegno è estremamente importante, sottolinea Aegerter. Il 33enne mantiene i contatti con i suoi fan attraverso numerose campagne. È consapevole dello sforzo che compiono.

"È sempre una grande sorpresa e una grande fonte di motivazione per me quando vedo che ci sono fan in tutto il mondo con la mia bandiera #77 o la bandiera svizzera. Questo mi rende felice e mi ispira. E voglio sempre ottenere di più, mi fa sentire speciale", ha detto il nativo di Rohrbach. "Alcuni piloti hanno gare di casa, ma in Svizzera non abbiamo piste. Quindi apprezzo ancora di più il fatto che siano venuti qui a vedermi e a fare il tifo per me. Mi danno forza nei momenti difficili, mi spronano e mi danno tanto: voglio sempre restituire loro qualcosa".

Per Aegerter, in quanto corridore svizzero, l'allenamento durante la pausa invernale o tra una gara e l'altra comporta uno sforzo maggiore rispetto a quello di un italiano o di uno spagnolo, da un lato per il clima, dall'altro per la scelta dei circuiti disponibili.

"La stagione inizia molto presto, a febbraio, dopo soli tre mesi di preparazione", ha spiegato. "Tra una gara e l'altra ci sono fino a sette settimane di pausa. In Svizzera non abbiamo piste, quindi è difficile mantenere il ritmo. Solo in caso di infortunio le lunghe pause sarebbero utili".