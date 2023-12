Os fãs levam Dominique Aegerter (Yamaha) ao sucesso

A Suíça não é de modo algum um Eldorado para os pilotos de desportos motorizados. No entanto, a república alpina produziu alguns pilotos de sucesso, em particular os campeões mundiais Tom Lüthi (Campeonato do Mundo de 125cc 2005), Randy Krummenacher (Campeonato do Mundo de SSP 2019) e, mais recentemente, Dominique Aegerter (Campeonato do Mundo de SSP 2021 e 2022).

No entanto, as numerosas bandeiras suíças nas bancadas de todo o mundo são impressionantes. Este apoio é extremamente importante, sublinha Aegerter. O piloto de 33 anos mantém contacto com os seus fãs através de numerosas campanhas. Ele está ciente do esforço que eles fazem.

"É sempre uma grande surpresa e uma grande fonte de motivação para mim quando vejo que tenho fãs em todo o mundo com a minha bandeira #77 ou a bandeira suíça. Isso deixa-me feliz e inspira-me. E quero sempre alcançar mais, isso faz-me sentir especial", disse o natural de Rohrbach. "Alguns pilotos têm corridas em casa, mas não temos pistas de corrida na Suíça. Por isso, aprecio ainda mais o facto de eles terem viajado até aqui para me verem e torcerem por mim. Dão-me força nos maus momentos, empurram-me e dão-me tanto - quero sempre dar-lhes algo em troca."

Para Aegerter, como piloto suíço, treinar durante a pausa de inverno ou entre corridas também envolve mais esforço do que para um italiano ou espanhol - devido ao clima, por um lado, mas também devido à escolha de pistas de corrida disponíveis.

"A época começa muito cedo, em fevereiro, depois de apenas três meses de preparação", explicou. "Temos um intervalo de até sete semanas entre as corridas. Não temos pistas de corrida na Suíça, por isso é difícil manter o ritmo. Só no caso de uma lesão é que as longas pausas seriam úteis."