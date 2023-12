Ducati fait la fête - 20.000 invités ?

L'année dernière, Ducati a remporté le MotoGP ainsi que le championnat du monde Superbike et Supersport, ce qui en fait la meilleure année de son histoire. Une raison suffisante pour organiser une fête gigantesque.

Ducati et ses équipes d'usine ont dominé la saison de sport automobile 2023. En MotoGP, Pecco Bagnaia a défendu son triomphe de l'année dernière avec autant de succès qu'Álvaro Bautista en Superbike. De plus, Nicolò Bulega a remporté pour la première fois le championnat du monde Supersport.

Une fois toutes les séries de courses terminées, Ducati se prépare à célébrer ses succès en annonçant le 'Campioni in Festa', ouvert au public et à tous. La fête aura lieu le 15 décembre et se déroulera à l'Unipol Arena de Casalecchio di Reno, une salle polyvalente de la province de Bologne pouvant accueillir jusqu'à 20.000 visiteurs selon la configuration ! L'entrée est gratuite.

Parmi les protagonistes de la fête, il y aura bien sûr les champions cités de la saison écoulée, mais aussi Jorge Martín (Pramac Racing Team) et Marco Bezzecchi (VR46 Racing Team), respectivement deuxième et troisième du championnat du monde MotoGP, ainsi que d'autres personnalités de la sphère Ducati.

Le programme de la soirée débutera à 20 heures, et à la fin, un DJ assurera l'ambiance. Les détails seront communiqués prochainement.