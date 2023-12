Ducati festeggia una festa: verranno 20.000 ospiti?

L'anno scorso è stato il più ricco di successi nella storia della Ducati, con la vittoria dei campionati mondiali MotoGP, Superbike e Supersport. Un motivo sufficiente per una grande festa.

Ducati ha dominato la stagione motoristica 2023 con i suoi team ufficiali. In MotoGP, Pecco Bagnaia ha difeso il trionfo dell'anno precedente con lo stesso successo di Álvaro Bautista nel Campionato Mondiale Superbike. Nicolò Bulega ha vinto per la prima volta anche il Campionato del Mondo Supersport.

Ora che tutte le gare sono terminate, Ducati si prepara a festeggiare i successi in grande stile e ha annunciato i "Campioni in Festa", aperti al pubblico e a tutti. La festa si terrà il 15 dicembre all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno, una sala polifunzionale in provincia di Bologna che può contenere fino a 20.000 persone, a seconda della configurazione! L'ingresso è gratuito.

Tra i protagonisti della festa ci saranno naturalmente i già citati campioni della passata stagione, oltre a Jorge Martín (Pramac Racing Team) e Marco Bezzecchi (VR46 Racing Team), secondo e terzo nel Campionato del Mondo MotoGP, oltre ad altre personalità della sfera Ducati.

Il programma completo della serata inizierà alle 20:00, con un DJ che farà da sottofondo all'atmosfera. I dettagli saranno annunciati a breve.