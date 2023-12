A Ducati celebra uma festa - estarão presentes 20.000 convidados?

A Ducati dominou a temporada de automobilismo de 2023 com as suas equipas de fábrica. No MotoGP, Pecco Bagnaia defendeu o seu triunfo do ano anterior com tanto sucesso como Álvaro Bautista no Campeonato do Mundo de Superbike. Nicolò Bulega também venceu pela primeira vez o Campeonato do Mundo de Supersport.

Agora que todas as séries de corridas terminaram, a Ducati está a preparar-se para celebrar os sucessos em grande estilo e anunciou os "Campioni in Festa" - abertos ao público e a todos. A festa terá lugar a 15 de dezembro na Unipol Arena em Casalecchio di Reno, uma sala polivalente na província de Bolonha que pode acolher até 20.000 pessoas, dependendo da configuração! A entrada é gratuita.

Os protagonistas da festa serão, naturalmente, os já mencionados campeões da época passada, Jorge Martín (Pramac Racing Team) e Marco Bezzecchi (VR46 Racing Team), segundo e terceiro no Campeonato do Mundo de MotoGP, bem como outras personalidades da esfera da Ducati.

O programa completo da noite começa às 20:00, com um DJ a animar o ambiente no final. Os pormenores serão anunciados em breve.