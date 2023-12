Debut en BMW de Toprak Razgatlioglu: ha llegado el momento

Casi todos los pilotos del Campeonato del Mundo de MotoGP y Superbike que cambiaron de equipo para el próximo año habían recibido el visto bueno de su empleador este año para probar directamente después del último evento, hasta Marc Márquez.

La única excepción fue Toprak Razgatlioglu: el Campeón del Mundo de 2021 se fue a BMW después de cuatro años con Yamaha. Su contrato con el fabricante japonés se extendía hasta el 30 de noviembre de 2023 y, naturalmente, se habló de si se le permitiría probar con la M1000RR antes de esa fecha.

Toprak expresó su decepción por el hecho de que Yamaha no le liberara para los test invernales de noviembre. "Esperaba palabras como 'Toprak, tenemos muchos grandes recuerdos, muchas victorias y después de mucho tiempo hemos vuelto a ganar el título mundial contigo - puedes ir directamente a los tests'. Pero no llegó tal declaración", dijo el 39 veces ganador de carreras. "El jueves antes de las carreras en Jerez, Andrea Dosoli me dijo que el contrato existe y tenemos que respetarlo".

Pero eso es sólo una verdad a medias. El responsable de road racing de Yamaha había hecho una oferta a Razgatlioglu, pero éste la rechazó. El acuerdo habría estipulado que Toprak podría participar en el segundo test en Jerez los días 22 y 23 de noviembre para el equipo BMW Motorrad Motorsport, pero entonces no haría ninguna comparación pública entre BMW y Yamaha, que es el procedimiento normal. Y también debería actuar con moderación en todos los demás aspectos y para siempre con respecto a sus declaraciones sobre Yamaha.

Toprak rechazó este bozal y, por tanto, no debutará con la máquina de carreras alemana hasta el lunes 4 de diciembre en Portimao. El viaje a Portugal fue complicado para parte del equipo BMW porque los vuelos se cancelaron el domingo debido a las fuertes nevadas que cayeron en muchos lugares y tuvieron que volver a reservarse.

Si Toprak conducirá realmente el BMW el lunes se decidirá de forma espontánea. Se prevé lluvia a primera hora del lunes en Portimao. Que las pruebas tengan sentido dependerá de lo rápido que se seque después el asfalto del Autódromo Internacional do Algarve.

Como estaba previsto, el equipo ROKiT BMW Motorrad Motorsport, para el que el piloto holandés Michael van der Mark volverá a correr junto a Toprak la próxima temporada, viajará a Jerez, a 350 kilómetros de distancia, el lunes por la tarde. Para el martes se prevén lluvias ligeras, mientras que el miércoles debería ser soleado y con temperaturas de 16 grados centígrados.

A finales de enero, BMW probará durante dos días en Jerez y Portimao, como el resto de equipos punteros, antes de viajar a Australia para el test oficial, donde el Campeonato del Mundo de 2024 comenzará el último fin de semana de febrero.