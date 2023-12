Les débuts de Toprak Razgatlioglu chez BMW : c'est parti !

Presque tous les pilotes du championnat du monde MotoGP et Superbike qui ont changé d'équipe pour l'année prochaine avaient reçu l'autorisation de leur employeur de cette année de faire des essais directement après le dernier événement - jusqu'à Marc Marquez.

La seule exception a été Toprak Razgatlioglu : le champion du monde 2021 est parti chez BMW après quatre ans chez Yamaha. Son contrat avec le constructeur japonais courait jusqu'au 30 novembre 2023, il a bien sûr été question de le laisser tester la M1000RR avant cette date.

Toprak s'est dit déçu que Yamaha ne l'ait pas libéré pour les essais hivernaux de novembre. "Je m'attendais à des paroles telles que 'Toprak, nous avons beaucoup de bons souvenirs, beaucoup de victoires et, après une longue période, nous avons à nouveau obtenu le titre de champion du monde avec toi - tu peux aller directement faire des tests'. Mais une telle déclaration n'est pas venue", a raconté le vainqueur de 39 courses. "Le jeudi avant les courses de Jerez, Andrea Dosoli m'a dit que le contrat existait et que nous devions le respecter".

Mais ce n'est que la moitié de la vérité. Le Road-Racing-Manager de Yamaha avait fait une offre à Razgatlioglu, mais celui-ci l'avait refusée. L'accord aurait prévu que Toprak puisse participer au deuxième test à Jerez les 22 et 23 novembre pour l'équipe BMW Motorrad Motorsport, mais qu'il ne fasse ensuite aucune comparaison publique entre BMW et Yamaha - ce qui correspond à la procédure normale. Et qu'il devrait également faire preuve de retenue, sinon et pour toujours, dans ses déclarations sur Yamaha.

Toprak a refusé cette muselière et ne fera donc sa première sur la moto de course allemande que le lundi 4 décembre à Portimao. Le voyage au Portugal s'est déroulé de manière compliquée pour une partie de l'équipe BMW, car les vols ont été annulés dimanche en raison des fortes chutes de neige en de nombreux endroits et les réservations ont dû être modifiées.

La décision de savoir si Toprak conduira vraiment la BMW lundi sera prise spontanément. De la pluie est prévue pour lundi matin à Portimao. L'utilité d'un test dépendra de la rapidité avec laquelle l'asphalte de l'Autodromo Internacional do Algarve sèchera ensuite.

Comme prévu, l'équipe ROKiT BMW Motorrad Motorsport, pour laquelle le Néerlandais Michael van der Mark roulera à nouveau la saison prochaine aux côtés de Toprak, se rendra lundi soir à Jerez, à 350 kilomètres de là. Une légère pluie partielle y est prévue pour mardi, tandis que mercredi, le soleil devrait faire son apparition avec une température de 16 degrés Celsius.

Fin janvier, BMW passera deux jours d'essais à Jerez et Portimao, comme toutes les autres équipes de pointe, avant de se rendre en Australie pour les essais officiels, où le championnat du monde 2024 débutera le dernier week-end de février.