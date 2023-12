Debutto in BMW di Toprak Razgatlioglu: il momento è arrivato

Quasi tutti i piloti del Campionato del Mondo MotoGP e Superbike che hanno cambiato squadra per il prossimo anno avevano ricevuto il via libera dal proprio datore di lavoro quest'anno per effettuare i test direttamente dopo l'ultimo evento - fino a Marc Marquez.

L'unica eccezione è stata Toprak Razgatlioglu: il campione del mondo 2021 è passato alla BMW dopo quattro anni con la Yamaha. Il suo contratto con il costruttore giapponese è valido fino al 30 novembre 2023, e naturalmente si è discusso se gli sarebbe stato permesso di testare con la M1000RR prima di allora.

Toprak ha espresso il suo disappunto per il fatto che la Yamaha non lo abbia rilasciato per i test invernali di novembre. "Mi aspettavo parole come 'Toprak, abbiamo tanti bei ricordi, tante vittorie e dopo tanto tempo abbiamo vinto di nuovo il titolo mondiale con te - puoi andare direttamente ai test'. Ma non è arrivata nessuna dichiarazione del genere", ha detto il 39 volte vincitore di gare. "Il giovedì prima delle gare di Jerez, Andrea Dosoli mi ha detto che il contratto esiste e che dobbiamo rispettarlo".

Ma questa è solo una mezza verità. Il responsabile delle corse su strada della Yamaha aveva fatto un'offerta a Razgatlioglu, ma lui l'ha rifiutata. L'accordo prevedeva che Toprak potesse partecipare al secondo test di Jerez del 22/23 novembre per il team BMW Motorrad Motorsport, ma che non facesse alcun confronto pubblico tra BMW e Yamaha, come è normale che sia. E dovrebbe anche esercitare la moderazione in tutti gli altri aspetti e per sempre per quanto riguarda le sue dichiarazioni sulla Yamaha.

Toprak ha rifiutato questa museruola e quindi farà il suo debutto sulla macchina da corsa tedesca solo a Portimao, lunedì 4 dicembre. Il viaggio in Portogallo è stato complicato per alcuni membri del team BMW, in quanto i voli sono stati cancellati domenica a causa delle forti nevicate in molte località e hanno dovuto essere riprenotati.

Se Toprak guiderà effettivamente la BMW lunedì sarà deciso spontaneamente. Si prevede che lunedì mattina presto a Portimao pioverà. Il senso dei test dipenderà dalla rapidità con cui si asciugherà l'asfalto dell'Autodromo Internacional do Algarve.

Come previsto, il team ROKiT BMW Motorrad Motorsport, per il quale il pilota olandese Michael van der Mark affiancherà Toprak anche nella prossima stagione, si recherà a Jerez, a 350 chilometri di distanza, lunedì sera. Martedì è prevista una leggera pioggia, mentre mercoledì dovrebbe esserci il sole con temperature di 16 gradi.

A fine gennaio, la BMW effettuerà due giorni di test a Jerez e Portimao, come tutti gli altri top team, prima di recarsi in Australia per i test ufficiali, dove il Campionato del Mondo 2024 inizierà l'ultimo fine settimana di febbraio.