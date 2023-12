A estreia de Toprak Razgatlioglu na BMW: chegou a hora

Como o seu contrato com a Yamaha vai até 30 de novembro, o recém-chegado à BMW Toprak Razgatlioglu só pode testar a M1000RR agora: O Campeão do Mundo de Superbike de 2021 estará em Portimão na segunda-feira, depois dois dias em Jerez.

Quase todos os pilotos do Campeonato do Mundo de MotoGP e Superbike que trocaram de equipa para o próximo ano tinham recebido luz verde do seu empregador este ano para testar diretamente após o último evento - até Marc Marquez.

A única exceção foi Toprak Razgatlioglu: o Campeão do Mundo de 2021 foi para a BMW depois de quatro anos com a Yamaha. Seu contrato com o fabricante japonês durou até 30 de novembro de 2023 e, naturalmente, falou-se sobre se ele seria autorizado a testar com o M1000RR antes disso.

Toprak expressou a sua desilusão por a Yamaha não o ter libertado para os testes de inverno em novembro. "Estava à espera de palavras como 'Toprak, temos muitas memórias fantásticas, muitas vitórias e depois de muito tempo ganhámos o título mundial contigo novamente - podes ir diretamente para os testes'. Mas não houve nenhuma declaração desse género", disse o 39 vezes vencedor de corridas. "Na quinta-feira, antes das corridas em Jerez, Andrea Dosoli disse-me que o contrato existe e que temos de o respeitar".

Mas isso é apenas metade da verdade. O diretor de corridas de estrada da Yamaha tinha feito uma oferta a Razgatlioglu, mas ele recusou-a. O acordo teria estipulado que Toprak seria autorizado a participar no segundo teste em Jerez, a 22/23 de novembro, para a equipa BMW Motorrad Motorsport, mas não faria quaisquer comparações públicas entre a BMW e a Yamaha - o que é o procedimento normal. Além disso, ele também deveria usar de contenção em todos os outros aspectos e para sempre no que diz respeito às suas declarações sobre a Yamaha.

Toprak rejeitou este açaime e, portanto, só fará a sua estreia na máquina de corrida alemã em Portimão, na segunda-feira, 4 de dezembro. A viagem para Portugal foi complicada para alguns elementos da equipa BMW, uma vez que os voos foram cancelados no domingo devido à forte queda de neve em muitos locais e tiveram de ser remarcados.

Se Toprak vai efetivamente conduzir o BMW na segunda-feira será decidido espontaneamente. Está prevista chuva para o início da manhã de segunda-feira em Portimão. Se o teste faz sentido ou não, dependerá da rapidez com que o asfalto do Autódromo Internacional do Algarve secar.

Como planeado, a equipa ROKiT BMW Motorrad Motorsport, na qual o piloto holandês Michael van der Mark voltará a correr ao lado de Toprak na próxima temporada, viajará para Jerez, a 350 quilómetros de distância, na segunda-feira à noite. Para terça-feira está prevista chuva ligeira, enquanto quarta-feira deverá ser soalheira com temperaturas de 16 graus Celsius.

No final de janeiro, a BMW testará durante dois dias em Jerez e Portimão, como todas as outras equipas de topo, antes de viajar para a Austrália para o teste oficial, onde o Campeonato do Mundo de 2024 começará no último fim de semana de fevereiro.