Sorpresa: Toprak ya probó el BMW el domingo

Tras la rescisión de su contrato con Yamaha el pasado 30 de noviembre, el primer test de Toprak Razgatlioglu con BMW estaba previsto para hoy lunes. Sin embargo, como las previsiones meteorológicas en Portimão no son muy halagüeñas, el jefe de su equipo ROKiT, Shaun Muir, cambió de planes y permitió al turco debutar el domingo.

BMW dedicó media jornada a los entrenamientos, y a las 12 del mediodía llegó el momento tan esperado y Razgatlioglu salió a la pista con todos los colores de BMW. "En primer lugar, tengo que decir: ¡por fin! Hemos estado esperando a que expirara mi contrato, pero por fin estoy pilotando una BMW", dijo el piloto de 27 años, citado por WorldSBK.com. "Ha sido muy positivo para mí. Me gusta frenar fuerte, pero el freno motor trabaja intensamente. Me siento muy cómodo en el equipo. Todo el mundo es muy amable, lo que me hace feliz".

Sin embargo, Razgatlioglu no pudo rodar mucho: un problema técnico impidió el desarrollo normal de los entrenamientos, además de las condiciones meteorológicas. "Creo que sólo fueron 11 vueltas en total, pero era importante coger sensaciones y la primera vez fue impecable y positiva", dijo el Campeón del Mundo de 2021. "Intentamos ajustar mi puesta a punto, pero hoy no hemos podido empezar porque la moto no estaba a punto. Hemos tenido un problema. Todo el mundo pensaba que era el motor, pero en realidad era un problema de aceite. He perdido tiempo por eso, pero mi última tanda ha sido muy positiva porque he dado ocho vueltas. He aprendido a conocer la moto, porque ésta y la anterior son diferentes. Pero estoy contento porque con cada vuelta voy mejorando y aprendiendo el estilo de la moto. Necesito mi estilo, pero ahora me siento mejor en las curvas lentas".

El 39 veces ganador de Superbike quedó impresionado por la potencia del motor de cuatro cilindros en línea construido en la fábrica de BMW en Berlín. "Sólo sonreía en la primera vuelta. Especialmente a la salida de la curva. A la salida de la última curva sentí una potencia increíble y en la subida seguía empujando hacia delante. Esta moto es cada vez más rápida", dijo Razgatlioglu con satisfacción. "Tuve que ajustar la frenada en la primera curva porque lo intenté como antes. Además, después del problema en la primera curva, había aceite en el lado izquierdo de la pista, así que tuve que pilotar por el centro. Así que la primera curva no fue fácil para mí, pero no fue tan crucial. De todas formas, he ido mejorando vuelta a vuelta, he entendido la moto y la tracción. La conexión con el acelerador es mucho mejor. Estoy muy contento y tenemos muchas piezas que probar".

No se han publicado los tiempos por vuelta. También cabe suponer que el primer día de pruebas se centró en los habituales ajustes de la posición del asiento. Si el tiempo lo permite, las pruebas continuarán el lunes.