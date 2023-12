Surprise : Toprak a testé la BMW dès dimanche

Après la fin de son contrat avec Yamaha le 30 novembre, le premier test BMW de Toprak Razgatlioglu était prévu pour ce lundi. Mais comme les prévisions météorologiques ne sont pas très prometteuses à Portimão, Shaun Muir, son chef d'équipe ROKiT, a décidé de faire débuter le Turc dès dimanche.

BMW a consacré une demi-journée d'essais à ce projet et à midi, le moment tant attendu est arrivé : Razgatlioglu a pris la piste, entièrement habillé aux couleurs de BMW. "Tout d'abord, je dois dire : enfin ! Nous attendions la fin de mon contrat, mais je conduis enfin une BMW", a déclaré le pilote de 27 ans cité par WorldSBK.com. "Pour moi, c'était très positif. J'aime freiner fort, mais le frein moteur fonctionne intensément. Je me sens très bien dans l'équipe. Tout le monde est très amical, j'en suis heureux".

Razgatlioglu n'a toutefois pas pu beaucoup rouler - un problème technique a empêché les essais de se dérouler normalement, en plus des conditions météorologiques. "Je pense qu'il n'y a eu que 11 tours en tout, mais il était important de se faire une idée et la première fois a été impeccable et positive", a expliqué le champion du monde 2021. "Nous avons essayé de régler mes paramètres, mais nous n'avons pas vraiment commencé aujourd'hui parce que la moto n'était pas prête. Nous avons eu un problème. Tout le monde pensait que c'était le moteur, mais en fait c'était un problème d'huile. Cela m'a fait perdre du temps, mais ma dernière course a été très positive, car j'ai fait huit tours. J'ai appris à connaître la moto, car celle-ci et mon ancienne sont différentes. Mais je suis satisfait car je m'améliore à chaque tour et j'apprends le style de la moto. J'ai besoin de mon style, mais dans les virages lents, je me sens mieux maintenant".

L'homme aux 39 victoires en Superbike a été impressionné par la puissance du moteur à quatre cylindres en ligne construit dans l'usine BMW de Berlin. "Dans le premier tour, je n'ai fait que sourire. Surtout à la sortie des virages. À la sortie du dernier virage, j'ai ressenti une puissance incroyable et sur la colline, ça poussait toujours vers l'avant. Cette moto est de plus en plus rapide", a constaté Razgatlioglu avec satisfaction. "J'ai dû adapter le freinage dans le premier virage parce que j'ai essayé comme avant. De plus, après le problème du premier virage, il y avait de l'huile sur le côté gauche de la piste, j'ai donc dû rouler au centre. Le premier virage n'a donc pas été facile pour moi, mais ce n'était pas si crucial. En tout cas, je m'améliorais au fil des tours, je comprenais la moto et la traction. La connexion avec l'accélérateur est bien meilleure. Je suis très satisfait et nous avons beaucoup de pièces à essayer".

Les temps au tour n'ont pas été publiés. On peut également supposer que le premier jour de test a été consacré aux ajustements habituels de la position d'assise. Si le temps le permet, les tests se poursuivront lundi.