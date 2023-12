Sorpresa: Toprak ha già testato la BMW domenica

Toprak Razgatlioglu ha percorso i primi giri in sella alla BMW M1000RR a Portimão un giorno prima del previsto. Come è andato il primo giorno di test del pilota turco in preparazione al Campionato mondiale Superbike 2024.

Dopo la risoluzione del suo contratto con la Yamaha il 30 novembre, il primo test BMW di Toprak Razgatlioglu era previsto per oggi, lunedì. Tuttavia, poiché le previsioni del tempo a Portimão non sono molto promettenti, il capo del team ROKiT Shaun Muir ha cambiato i suoi piani e ha permesso al turco di fare il suo debutto domenica.

La BMW ha trascorso mezza giornata di test e alle 12.00 è arrivato il momento tanto atteso e Razgatlioglu è sceso in pista con la livrea BMW al completo. "Prima di tutto, devo dire: finalmente! Abbiamo aspettato la scadenza del mio contratto, ma finalmente sono in sella a una BMW", ha dichiarato il 27enne, citato da WorldSBK.com. "È stato molto positivo per me. Mi piacciono le frenate brusche, ma il freno motore lavora intensamente. Mi sento molto a mio agio nel team. Tutti sono estremamente amichevoli e questo mi rende felice".

Tuttavia, Razgatlioglu non ha potuto girare molto: un problema tecnico ha impedito i normali test, oltre alle condizioni meteorologiche. "Credo che siano stati percorsi solo 11 giri in totale, ma era importante avere un feeling e la prima volta è stata impeccabile e positiva", ha detto il campione del mondo 2021. "Abbiamo cercato di regolare il mio assetto, ma oggi non abbiamo iniziato davvero perché la moto non era pronta. Abbiamo avuto un problema. Tutti pensavano che fosse il motore, ma in realtà era un problema di olio. Ho perso tempo per questo motivo, ma l'ultimo giro è stato molto positivo perché ho fatto otto giri. Ho imparato a conoscere la moto, perché questa e la mia vecchia sono diverse. Ma sono contento perché a ogni giro miglioro e imparo lo stile della moto. Ho bisogno del mio stile, ma ora mi sento meglio nelle curve lente".

Il 39 volte vincitore della Superbike è rimasto impressionato dalla potenza del motore a quattro cilindri in linea costruito nella fabbrica BMW di Berlino. "Il primo giro mi ha fatto sorridere. Soprattutto all'uscita della curva. All'uscita dell'ultima curva ho sentito una potenza incredibile e in salita spingeva ancora in avanti. Questa moto diventa sempre più veloce", ha dichiarato soddisfatto Razgatlioglu. "Ho dovuto regolare la frenata alla prima curva perché l'ho provata come prima. Inoltre, dopo il problema alla prima curva, c'era olio sul lato sinistro della pista, quindi ho dovuto guidare al centro. Quindi la prima curva non è stata facile per me, ma non è stata così determinante. Comunque, sono migliorato di giro in giro, ho capito la moto e la trazione. La connessione con l'acceleratore è molto migliorata. Sono molto contento e abbiamo molte parti da provare".

I tempi sul giro non sono stati pubblicati. Si può anche supporre che il primo giorno di test si sia concentrato sulle consuete regolazioni della posizione di guida. Se il tempo lo permette, i test continueranno lunedì.