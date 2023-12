Surpresa: Toprak já testou o BMW no domingo

Toprak Razgatlioglu deu as suas primeiras voltas com a BMW M1000RR em Portimão um dia antes do planeado. Como correu o primeiro dia de testes do piloto turco na preparação para o Campeonato do Mundo de Superbike de 2024.

Após a rescisão do seu contrato com a Yamaha a 30 de novembro, o primeiro teste de Toprak Razgatlioglu com a BMW estava agendado para hoje, segunda-feira. No entanto, como as previsões meteorológicas em Portimão não são muito promissoras, o chefe de equipa da ROKiT, Shaun Muir, alterou os seus planos e permitiu que o turco fizesse a sua estreia no domingo.

A BMW passou meio dia a testar e, ao meio-dia, chegou o momento tão esperado e Razgatlioglu entrou em pista com as cores da BMW. "Antes de mais, tenho de dizer: finalmente! Estávamos à espera que o meu contrato terminasse, mas finalmente estou a correr com uma BMW," disse o piloto de 27 anos, citado pelo WorldSBK.com. "Foi muito positivo para mim. Gosto de travagens fortes, mas o travão motor trabalha intensamente. Sinto-me muito confortável na equipa. Toda a gente é extremamente amigável, o que me deixa feliz."

No entanto, Razgatlioglu não chegou a rodar muito - um problema técnico impediu os testes normais, para além das condições climatéricas. "Acho que foram apenas 11 voltas no total, mas era importante ter uma sensação e a primeira vez foi perfeita e positiva", disse o Campeão do Mundo de 2021. "Tentamos ajustar minha configuração, mas não começamos realmente hoje porque a moto não estava pronta. Tivemos um problema. Todos pensaram que era o motor, mas na verdade era um problema de óleo. Perdi tempo por causa disso, mas a minha última corrida foi muito positiva porque fiz oito voltas. Fiquei a conhecer a mota, porque esta e a minha antiga são diferentes. Mas estou contente porque a cada volta estou a melhorar e a aprender o estilo da mota. Preciso do meu estilo, mas agora sinto-me melhor nas curvas lentas."

O 39 vezes vencedor da Superbike ficou impressionado com a potência do motor de quatro cilindros em linha construído na fábrica da BMW em Berlim. "Estava a sorrir na primeira volta. Especialmente à saída da curva. À saída da última curva senti uma potência incrível e na subida continuava a empurrar para a frente. Esta moto está a ficar cada vez mais rápida", disse Razgatlioglu com satisfação. "Tive de ajustar a travagem na primeira curva porque já a tinha experimentado antes. Além disso, depois do problema na primeira curva, havia óleo no lado esquerdo da pista, pelo que tive de rodar no centro. Por isso, a primeira curva não foi fácil para mim, mas isso não foi assim tão crucial. De qualquer forma, fui melhorando de volta para volta, compreendi a mota e a tração. A ligação ao acelerador está muito melhor. Estou muito contente e temos muitas peças para experimentar".

Os tempos por volta não foram publicados. Pode também presumir-se que o primeiro dia de testes se centrou nos habituais ajustes à posição do assento. Se as condições climatéricas o permitirem, o teste continuará na segunda-feira.