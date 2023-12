Toprak Razgatlioglu : premières images sur la BMW M1000RR

Le passage de Toprak Razgatlioglu de Yamaha à BMW pour le championnat du monde de Superbike 2024 est le plus spectaculaire et le plus excitant de cet hiver. En effet, alors que Jonathan Rea chez Yamaha et la star du MotoGP Marc Márquez dans l'équipe cliente Ducati Gresini ont opté pour un package éprouvé et capable de remporter des victoires, BMW attend la percée depuis son retour d'usine en 2019, malgré d'immenses efforts.

Les espoirs et les attentes placés dans le 39 fois vainqueur du Superbike sont donc énormes ! Le contrat Yamaha de Razgatlioglu a pris fin le 30 novembre, il est employé par BMW depuis le 1er décembre. Le premier test était prévu pour aujourd'hui lundi. Mais comme les prévisions annonçaient un temps frais et de la pluie pour lundi, les débuts du Turc sur la M1000RR ont été avancés à dimanche.

Dès 12 heures, le pilote de 27 ans a pu donner ses premières impressions sur son outil de travail pour le championnat du monde Superbike 2024, mais en raison de problèmes techniques, le champion du monde 2021 n'a pu effectuer que onze tours. Assez de temps pour prendre des clichés de Razgatlioglu au design BMW sur et en dehors de la piste. D'ailleurs, le freineur tardif d'Alanya a célébré pour son nouvel équipage ses stoppies exécutés avec art, pour lesquels il est devenu célèbre bien au-delà du championnat du monde de Superbike.