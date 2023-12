Toprak Razgatlioglu: prime immagini della BMW M1000RR

Il passaggio di Toprak Razgatlioglu dalla Yamaha alla BMW per il campionato mondiale Superbike 2024 è il più spettacolare ed emozionante di questo inverno. Mentre Jonathan Rea alla Yamaha e la stella della MotoGP Marc Márquez nel team clienti Ducati Gresini passano a un pacchetto collaudato e capace di vincere, la BMW è in attesa di una svolta nonostante gli sforzi immensi compiuti dal suo ritorno in fabbrica nel 2019.

Le speranze e le aspettative riposte nel 39 volte vincitore della Superbike sono altrettanto alte! Il contratto di Razgatlioglu con la Yamaha è terminato il 30 novembre e dal 1° dicembre è un dipendente BMW. Il primo test era previsto per oggi, lunedì. Tuttavia, poiché le previsioni per lunedì indicavano tempo fresco e pioggia, il debutto del pilota turco sulla M1000RR è stato anticipato a domenica.

Il 27enne ha potuto avere le prime impressioni sulla sua moto da lavoro per il Campionato Mondiale Superbike 2024 a partire dalle 12.00, ma il Campione del Mondo 2021 ha potuto completare solo undici giri a causa di problemi tecnici. Il tempo sufficiente per scattare delle istantanee di Razgatlioglu con il design BMW dentro e fuori la pista. Tra l'altro, il compianto frenatore di Alanya ha festeggiato la sua sosta eseguita ad arte per il suo nuovo equipaggio, per la quale è diventato noto ben oltre il Campionato Mondiale Superbike.