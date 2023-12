Toprak Razgatlioglu: Primeiras imagens da BMW M1000RR

Toprak Razgatlioglu fez a sua estreia com a BMW M1000RR em Portimão mais cedo do que o planeado. Os fotógrafos captaram o dia em imagens, desde o primeiro teste no banco até à paragem.

A mudança de Toprak Razgatlioglu da Yamaha para a BMW para o Campeonato do Mundo de Superbike de 2024 é a mais espetacular e emocionante deste inverno. Enquanto Jonathan Rea na Yamaha e a estrela do MotoGP Marc Márquez na equipa cliente da Ducati, Gresini, estão a mudar para um pacote testado e capaz de vencer, a BMW tem estado à espera de um avanço, apesar dos imensos esforços desde o seu regresso à fábrica em 2019.

As esperanças e expectativas depositadas no 39 vezes vencedor da Superbike são correspondentemente altas! O contrato de Razgatlioglu com a Yamaha terminou em 30 de novembro e ele é funcionário da BMW desde 1º de dezembro. O primeiro teste estava agendado para hoje, segunda-feira. No entanto, como a previsão para segunda-feira previa tempo frio e chuva, a estreia do piloto turco na M1000RR foi antecipada para domingo.

O piloto de 27 anos pôde ter as primeiras impressões da sua máquina de trabalho para o Campeonato do Mundo de Superbike de 2024 a partir das 12h00, mas o Campeão do Mundo de 2021 só conseguiu completar onze voltas devido a problemas técnicos. Tempo suficiente para tirar fotos de Razgatlioglu no design da BMW dentro e fora da pista. A propósito, o falecido guarda-freios de Alanya celebrou a sua paragem artisticamente executada para a sua nova equipa, pela qual se tornou conhecido muito para além do Campeonato do Mundo de Superbike.