Axel Bassani: Quanto tempo ci vuole per il cambio di Kawasaki?

Non ci si aspettano miracoli da Axel Bassani nella sua prima stagione con il team Kawasaki. Lo stesso italiano teme di non essere competitivo fino a metà del campionato mondiale Superbike 2024.

Dopo tre anni con Motocorsa in sella alla Ducati V4R, Axel Bassani passerà al team Kawasaki factory con la ZX-10RR per il Campionato Mondiale Superbike 2024. L'italiano ha avuto modo di conoscere la moto giapponese durante due test a Jerez. Nonostante i tempi incoraggianti: Ci vorrà un po' di tempo prima che si senta a suo agio con la moto Kawasaki.

"La moto è completamente diversa dalla Ducati a cui ero abituato. Non si possono fare paragoni tra le due moto", ha detto il 25enne ai colleghi del Corsedimoto. "All'inizio abbiamo lavorato sulla mia posizione di guida, ora devo cercare di adattarmi il più possibile alla moto".

Philipp Öttl, che passa dal GO Eleven Ducati al GMT94 Yamaha, sta compiendo un passo simile a quello di Bassani. Il tedesco inizierà il passaggio su una moto da allenamento a partire da metà dicembre.

Quanto più le moto giapponesi a quattro cilindri in linea sono diverse dal V4 Ducati, tanto più è difficile adattarsi.

"Sono convinto che ce la faremo", ha sottolineato Bassani. "Ci vorrà sicuramente del tempo. Non so se ci vorranno alcuni mesi o sei o sette, se potrò essere competitivo fin dalle prime gare o solo a metà stagione. Non possiamo affrettare le cose. Abbiamo impostato un programma a lungo termine con Kawasaki".