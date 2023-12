Axel Bassani: Quanto tempo é que demora a mudança da Kawasaki?

Não se esperam milagres de Axel Bassani na sua primeira época com a equipa de trabalho da Kawasaki. O próprio italiano receia não ser competitivo até à metade do Campeonato do Mundo de Superbike de 2024.

por Kay Hettich - Automatic translation from German

Após três anos com a Motocorsa na Ducati V4R, Axel Bassani vai mudar para a equipa de fábrica da Kawasaki na ZX-10RR para o Campeonato do Mundo de Superbike de 2024. O italiano ficou a conhecer a mota japonesa durante dois testes em Jerez. Apesar dos tempos de volta encorajadores: Ainda vai demorar algum tempo até que ele se sinta em sintonia com a mota da Kawasaki.

"A moto é completamente diferente da Ducati a que estava habituado. Não se pode comparar as duas motos", disse o piloto de 25 anos aos nossos colegas da Corsedimoto. "No início trabalhámos na minha posição de condução, agora tenho de tentar adaptar-me à moto o mais possível."

Philipp Öttl, que está a mudar da GO Eleven Ducati para a GMT94 Yamaha, está a dar um passo semelhante ao de Bassani. O alemão vai começar a mudança com uma moto de treino a partir de meados de dezembro.

Por muito diferentes que as motos japonesas de quatro cilindros em linha sejam das V4 da Ducati, mais difícil é a adaptação.

"Estou convencido de que vamos conseguir", enfatizou Bassani. "Certamente levará tempo. Não sei se vai demorar alguns meses ou seis ou sete, se posso ser competitivo desde as primeiras corridas ou apenas a meio da época. Não podemos apressar as coisas. Criámos um programa a longo prazo com a Kawasaki."