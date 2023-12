Axel Bassani (Kawasaki): Los zapatos de Rea son demasiado grandes

No hay duda de que Kawasaki es el equipo más exitoso de la última década, pero se ha quedado claramente rezagado en los dos últimos años. Incluso el campeón del mundo récord Jonathan Rea solo ganó una carrera en 2023 y logró 18 podios, su peor temporada desde que se unió a Kawasaki en 2015, por lo que el norirlandés se pasó a Yamaha para el Campeonato del Mundo de Superbike 2024, donde se hizo cargo de la moto de Toprak Razgatlioglu, que a su vez se pasó a BMW.

Con Axel Bassani, Kawasaki ha incorporado al equipo al mejor piloto privado de los últimos tres años. El joven italiano no se ve a sí mismo como un sustituto: "No, no quiero decir ni pensar que voy a sustituir a Jonathan Rea, porque no se puede sustituir a alguien como él. Él escribió la historia de las carreras de Superbike", dejó claro Bassani en Corsedimoto. "Empiezo de cero y me embarco en una nueva aventura. Mi prioridad es crecer lo más lentamente posible. No quiero dar un paso adelante y luego otro atrás. Prefiero dar pequeños pasos, pero siempre hacia delante, en la dirección correcta".

Axel Bassani ha pasado cuatro días de pruebas con su nuevo equipo; su técnico jefe es el holandés Marcel Duinker. Por supuesto, no se espera que el ex piloto de Ducati consiga desde el principio los mismos resultados que el seis veces campeón del mundo: "No siento ninguna presión especial, aparte de la presión normal que debe tener todo piloto que quiere dar siempre lo mejor de sí mismo", afirma el piloto de 24 años. "Es un ambiente fantástico. En el equipo hay gente de prácticamente toda Europa. Tengo un jefe técnico holandés, y también hay italianos y españoles trabajando en los boxes. Mi primera impresión fue muy positiva, me sentí muy cómodo enseguida".