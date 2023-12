Axel Bassani (Kawasaki) : Les chaussures de Rea sont trop grandes

Sans aucun doute, Kawasaki est l'équipe la plus performante de la dernière décennie, mais elle a été nettement distancée au cours des deux dernières années. Même le champion du monde record Jonathan Rea n'a remporté qu'une seule course en 2023 et a obtenu 18 podiums - sa pire saison depuis son arrivée chez Kawasaki en 2015. C'est pourquoi le Nord-Irlandais a fait du rappel chez Yamaha pour le championnat du monde de Superbike 2024 et y prend la moto de Toprak Razgatlioglu, qui est à son tour passé chez BMW.

Avec Axel Bassani, Kawasaki a fait entrer dans l'équipe le meilleur pilote privé des trois dernières années. Le jeune Italien ne se voit pas comme un remplaçant : "Non, je ne veux pas dire ou penser que je vais remplacer Jonathan Rea, car on ne peut pas remplacer quelqu'un comme lui. Il a écrit l'histoire du Superbike", a clairement déclaré Bassani à Corsedimoto. "Je repars de zéro et je me lance dans une nouvelle aventure. Ma priorité est de progresser le plus lentement possible. Je ne veux surtout pas faire un pas en avant puis un autre en arrière. Je préfère faire de petits pas, mais toujours en avant, dans la bonne direction".

Axel Bassani a passé quatre jours d'essais avec sa nouvelle équipe, son technicien en chef est le Néerlandais Marcel Duinker. Bien sûr, on n'attend pas de l'ancien pilote Ducati les mêmes résultats que le sextuple champion du monde dès le départ : "Je ne ressens pas de pression particulière, si ce n'est la pression normale que doit avoir tout pilote qui veut toujours donner le meilleur de lui-même", a déclaré le pilote de 24 ans. "C'est un environnement fantastique. Il y a des gens de pratiquement toute l'Europe dans l'équipe. J'ai un technicien en chef néerlandais, des Italiens et des Espagnols, entre autres, travaillent dans le box. La première impression a été très positive, je me suis tout de suite senti très à l'aise".