Axel Bassani (Kawasaki): Le scarpe di Rea sono troppo grandi

Non c'è dubbio che la Kawasaki sia la squadra di maggior successo dell'ultimo decennio, ma negli ultimi due anni ha accumulato un evidente ritardo. Anche il campione del mondo Jonathan Rea ha vinto solo una gara nel 2023 e ha ottenuto 18 podi - la sua peggiore stagione da quando è entrato in Kawasaki nel 2015. Il nordirlandese è quindi passato alla Yamaha per il campionato mondiale Superbike 2024, dove ha preso il posto di Toprak Razgatlioglu, che a sua volta è passato alla BMW.

Con Axel Bassani, la Kawasaki ha portato in squadra il miglior pilota privato degli ultimi tre anni. Il giovane italiano non si vede come un sostituto: "No, non voglio dire o pensare che sostituirò Jonathan Rea, perché non si può sostituire uno come lui. Ha scritto la storia della Superbike", ha chiarito Bassani al Corsedimoto. "Parto da zero e mi imbarco in una nuova avventura. La mia priorità è crescere il più lentamente possibile. Non voglio fare un passo avanti e poi uno indietro. Preferisco fare piccoli passi, ma sempre in avanti, nella giusta direzione".

Axel Bassani ha trascorso quattro giorni di test con la sua nuova squadra; il suo capo tecnico è l'olandese Marcel Duinker. Naturalmente, non ci si aspetta che l'ex pilota della Ducati raggiunga fin da subito gli stessi risultati del sei volte campione del mondo: "Non sento alcuna pressione particolare, a parte quella normale che deve avere ogni pilota che vuole dare sempre il massimo", ha detto il 24enne. "È un ambiente fantastico. In squadra ci sono persone provenienti praticamente da tutta Europa. Ho un capo tecnico olandese e ci sono anche italiani e spagnoli che lavorano ai box. La mia prima impressione è stata molto positiva, mi sono sentito subito a mio agio".