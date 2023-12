Première BMW de Razgatlioglu : tout le monde était nerveux dans l'équipe

"C'était beau de voir le numéro 54 sur la BMW passer par la voie des stands", a déclaré Shaun Muir, le patron de l'équipe BMW, en parlant des débuts du Turc. Ces derniers ont eu lieu à Portimao un jour plus tôt que prévu, dès le dimanche.

"Nous ne nous attendions pas à prendre la piste dimanche", a raconté l'Anglais à WorldSBK.com. "Nous avions prévu de venir lundi, mais nous avons eu l'occasion de passer un peu de temps sur la piste, alors nous en avons profité. Nous avons fait quelques tours d'installation. Nous avons eu trois ou quatre sessions de 20 minutes et nous avons fait exactement ce que nous voulions faire : Le mettre sur la moto et lui donner l'impression d'être à la maison. Nous n'attendions rien de plus que les premiers retours. Il voudra changer beaucoup de choses parce que tout est nouveau pour lui".

"Tout le monde dans l'équipe était nerveux", a décrit Muir pour expliquer l'ambiance. "Nous attendions ce moment depuis des mois. Nous espérions être sur la piste plus tôt. Maintenant, nous sommes ici en décembre et les conditions ne sont pas les meilleures. Bien sûr, tout le monde est excité, c'est génial pour l'équipe. Le dimanche matin, il y avait un peu plus de pression parce que nous nous attendions à faire plus de promotion, de vidéos et de photos, mais cela n'a pas été possible".

La raison en était que certains membres de l'équipe ne sont arrivés à l'hôtel qu'à 2h30 le lundi matin, en raison du chaos des vols dans certaines parties de l'Europe à cause des fortes chutes de neige et des nombreuses annulations et modifications de réservations.

"Nous avons décidé de tenter le coup. Nous devions tout préparer rapidement pour le départ, c'était assez mouvementé et cela nous a donné du fil à retordre", a déclaré en souriant le chef d'équipe de ROKiT. Pour Muir, les premières déclarations de Toprak sont une confirmation. "Dans les virages où il se sentait faible, il a été super fort. Nous savons où nous nous situons avec cette moto par rapport aux autres sur la grille de départ. Et nous connaissons les points forts de Toprak : le freinage dur et l'entrée en virage. Ce sont des domaines dans lesquels nous devons nous améliorer, et c'est là que nous allons nous concentrer. Le feedback que nous avons reçu correspond à nos attentes".

Depuis quelques mois, la nouvelle équipe de test de BMW est en place, l'ancien pilote de MotoGP Bradley Smith a effectué un important travail de fond. Il a fallu passer quelques semaines, car le nouveau pilote d'essai Sylvain Guintoli ne pourra travailler pour le constructeur allemand qu'à partir du 1er janvier. D'ici là, le champion du monde Superbike 2014 est redevable à son employeur actuel, Suzuki.

"Nous avons une mise à jour du moteur et d'autres pièces que nous allons examiner au cours des trois jours", a noté Muir. Lundi, l'équipe sera à Portimao, mardi et mercredi à Jerez. "Un grand bravo à l'équipe d'essai, nous partons sur la piste avec des pièces prêtes à l'emploi, c'est un grand plus pour nous. Toprak et Michael van der Mark ont du matériel identique à tester, c'est un petit pas en avant par rapport à ce que Bonovo a essayé juste après Jerez. Nous avons des informations sur lesquelles nous pouvons construire".