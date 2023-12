La prima di Razgatlioglu alla BMW: tutti i membri del team erano nervosi

"È stato fantastico vedere il numero 54 sulla BMW che attraversava la corsia dei box", ha commentato entusiasta il Team Principal BMW Shaun Muir a proposito del debutto del turco. Il debutto è avvenuto a Portimao un giorno prima del previsto, domenica.

"Non ci aspettavamo di scendere in pista domenica", ha detto l'inglese a WorldSBK.com. "Avevamo programmato per lunedì, ma poi abbiamo avuto l'opportunità di scendere in pista e l'abbiamo sfruttata. Abbiamo fatto un paio di giri di installazione. Abbiamo fatto tre o quattro sessioni da 20 minuti e abbiamo fatto esattamente quello che volevamo: Farlo salire sulla moto e farlo sentire a casa. Non ci aspettavamo altro che un feedback iniziale. Vorrà cambiare molte cose perché per lui è tutto nuovo".

"Tutti i membri della squadra erano nervosi", ha detto Muir, descrivendo l'atmosfera. "Aspettavamo questo momento da mesi. Speravamo di essere in pista prima. Ora siamo qui a dicembre e le condizioni non sono delle migliori. Naturalmente tutti sono eccitati, il che è ottimo per la squadra. Domenica mattina c'era un po' più di pressione perché ci aspettavamo di fare più promozione, video e foto, ma non è andata così".

Il motivo è che alcuni membri del team sono arrivati in hotel solo alle 2.30 del lunedì mattina a causa del caos dei voli in alcune parti d'Europa, causato dalle forti nevicate e dalle numerose cancellazioni e riprenotazioni.

"Abbiamo deciso di provarci. Abbiamo dovuto preparare tutto in fretta, è stato piuttosto frenetico e ci è costato un po' di nervosismo", ha detto il boss del team ROKiT con un sorriso. I commenti iniziali di Toprak sono una conferma per Muir. "Nelle curve in cui si sentiva debole, era fortissimo. Sappiamo a che punto siamo con questa moto rispetto alle altre in griglia. E conosciamo i punti di forza di Toprak: la frenata brusca e l'ingresso in curva. Sono aree in cui dobbiamo migliorare e su cui ci concentreremo. Il feedback che abbiamo ricevuto è in linea con le nostre aspettative".

Il nuovo test team BMW è operativo da alcuni mesi e l'ex pilota della MotoGP Bradley Smith ha svolto un lavoro molto impegnativo. È stato necessario superare alcune settimane, poiché il nuovo pilota collaudatore Sylvain Guintoli non potrà lavorare per il costruttore tedesco fino al 1° gennaio. Fino ad allora, il campione del mondo Superbike 2014 è impegnato con il suo attuale datore di lavoro Suzuki.

"Abbiamo un aggiornamento del motore e altre parti che esamineremo nel corso dei tre giorni", ha detto Muir. Il team sarà a Portimao lunedì e a Jerez martedì e mercoledì. "Il team di collaudatori ha fatto un ottimo lavoro: andremo in pista con le parti pronte per l'uso, il che è un grande vantaggio per noi. Toprak e Michael van der Mark hanno materiale identico per i test, è un piccolo passo avanti rispetto a quello che Bonovo ha provato subito dopo Jerez. Abbiamo informazioni su cui possiamo basarci".