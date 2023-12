A estreia de Razgatlioglu no BMW: Todos na equipa estavam nervosos

Um dia antes do planeado, Toprak Razgatlioglu fez a sua estreia na BMW Superbike no domingo. O Chefe de Equipa da ROKiT, Shaun Muir, descreve como viveu o primeiro dia do Campeão do Mundo de 2021.

"Foi fantástico ver o número 54 no BMW a passar pelas boxes", disse o Diretor da Equipa BMW, Shaun Muir, entusiasmado com a estreia do turco. Esta teve lugar em Portimão um dia antes do planeado, no domingo.

"Não esperávamos ir para a pista no domingo," disse o inglês ao WorldSBK.com. "Tínhamos planeado para segunda-feira, mas depois tivemos a oportunidade de ir para a pista, por isso aproveitámos. Fizemos algumas voltas de instalação. Tivemos três ou quatro sessões de 20 minutos e fizemos exatamente o que queríamos fazer: Pô-lo na mota e fazê-lo sentir-se em casa. Não esperávamos mais do que o feedback inicial. Ele vai querer mudar muitas coisas porque tudo é novo para ele."

"Todos na equipa estavam nervosos", disse Muir, descrevendo o ambiente. "Estávamos à espera deste momento há meses. Esperávamos estar na pista mais cedo. Agora estamos aqui em dezembro e as condições não são as melhores. É claro que todos estão entusiasmados, o que é ótimo para a equipa. Houve um pouco mais de pressão no domingo de manhã porque esperávamos fazer mais promoção, vídeos e fotografias, mas não resultou."

A razão para isso foi o facto de alguns membros da equipa só terem chegado ao hotel às 2h30 da manhã de segunda-feira, devido ao caos aéreo em algumas partes da Europa causado pela forte queda de neve e pelos numerosos cancelamentos e remarcações.

"Decidimos tentar. Tivemos de preparar tudo rapidamente, foi bastante agitado e custou-nos alguns nervos", disse o chefe da equipa ROKiT com um sorriso. Os primeiros comentários de Toprak são uma confirmação para Muir. "Nas curvas em que se sentiu fraco, ele foi super forte. Sabemos em que ponto estamos com esta moto em comparação com as outras da grelha. E conhecemos os pontos fortes de Toprak: travagem forte e entrada em curva. Estas são áreas em que temos de melhorar e vamos concentrar-nos nelas. O feedback que recebemos está em linha com as nossas expectativas."

A recém-criada equipa de testes da BMW está a funcionar há alguns meses e o antigo piloto de MotoGP Bradley Smith fez muito trabalho de base. Algumas semanas tiveram de ser ultrapassadas, uma vez que o novo piloto de testes Sylvain Guintoli não está autorizado a trabalhar para o fabricante alemão até 1 de janeiro. Até lá, o Campeão do Mundo de Superbike de 2014 está comprometido com o seu atual empregador, a Suzuki.

"Temos uma atualização do motor e outras peças que vamos analisar ao longo dos três dias", disse Muir. A equipa vai estar em Portimão na segunda-feira e em Jerez na terça e quarta-feira. "A equipa de testes está de parabéns, vamos para a pista com peças prontas a usar, o que é uma grande vantagem para nós. Toprak e Michael van der Mark têm material idêntico para testar, é um pequeno passo em frente comparado com o que a Bonovo experimentou logo após Jerez. Temos informações sobre as quais podemos basear-nos".