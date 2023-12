Razgatlioglu advierte a sus competidores: "No estamos lejos"

Como las previsiones meteorológicas en el Algarve eran malas para el lunes por la mañana y la pista de Portimao estaba seca el domingo por la tarde, BMW adelantó espontáneamente un día el debut de Toprak Razgatlioglu con la M1000RR. El lunes, el turco probó su segunda media jornada después del mediodía, aunque las pocas vueltas del domingo fueron sólo un rodaje.

"La BMW es increíblemente rápida en las rectas", dijo el piloto de 27 años, describiendo su primera impresión del motor alemán de cuatro cilindros en línea. "No sé nada de la aerodinámica, pero quizá lo note a la salida de la última curva cuando vaya cuesta arriba. Sólo me concentro en las entradas en curva y la posterior aceleración. Quizá necesite más vueltas para entender las alas. Con la Yamaha siempre intentaba pilotar con más ángulo de inclinación por los caballitos, con la BMW no tengo que luchar. En general estoy satisfecho, ha sido un test muy positivo. Tengo la sensación de que la moto es mucho mejor porque el domingo rodé con ella por primera vez, aunque sólo fueran once vueltas."



El lunes se probaron varias opciones de puesta a punto en condiciones de mojado, Toprak describió sus sensaciones como "muy buenas" y también se mostró satisfecho con sus tiempos por vuelta.



"Tuve un extraño accidente en la curva 5", explicó. "Intenté frenar fuerte, la rueda trasera subió, bajó y luego empezó a derrapar mucho. Caí sobre mi lado izquierdo, no fue un gran accidente. Después seguí pilotando para asegurarme de que entendía la moto". Después de cuatro años en azul, la BMW es muy diferente, estoy empezando a adaptarme. Sentí que la parte delantera era mucho mejor que antes y la frenada del motor es increíble. Usamos un mapeado diferente, ahora puedo sentirlo".



El lunes por la tarde, el equipo ROKiT BMW Motorrad Motorsport hizo las maletas y se dirigió durante la noche a Jerez, a 350 kilómetros de distancia, donde Razgatlioglu y su compañero Michael van der Mark probarán el martes y el miércoles - la previsión meteorológica es mejor para el miércoles.



Tras dos años en Kawasaki y cuatro en Yamaha, Razgatlioglu tiene buenos valores comparativos. "Es la primera vez que siento potencia", elogia el motor BMW. "Si puedo rodar en buenas condiciones, creo que podré lograr tiempos fuertes. Mis sensaciones con la rueda delantera ya son mucho mejores en las curvas. La tracción es muy buena y el motor tiene potencia. Quizá haya que mejorar el paso por curva. Parece que todo va bien. No estamos lejos, estamos llegando".