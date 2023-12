Razgatlioglu met en garde la concurrence : "Nous ne sommes pas loin".

Comme les prévisions météorologiques en Algarve étaient mauvaises pour lundi matin et que la piste de Portimao était sèche dimanche après-midi, BMW avait spontanément avancé d'un jour la première de Toprak Razgatlioglu sur la M1000RR. Lundi, le Turc a effectué sa deuxième demi-journée d'essais après midi, les quelques tours du dimanche n'étant qu'un roll-out.

"En ligne droite, la BMW est incroyablement rapide", a déclaré le pilote de 27 ans en formulant ses premières impressions sur le moteur quatre cylindres en ligne allemand. "Je ne sais rien de l'aérodynamique, mais je la ressentirai peut-être à la sortie du dernier virage, en montée. Je me concentre uniquement sur l'entrée des virages et l'accélération qui suit. Il me faudra peut-être plus de tours pour comprendre les ailerons. Avec la Yamaha, j'ai toujours essayé de rouler avec plus d'inclinaison à cause des wheelies, avec la BMW je n'ai pas besoin de me battre. En général, je suis satisfait, c'était un test très positif. J'ai l'impression que la moto est bien meilleure, car j'ai roulé pour la première fois dimanche, même si ce n'était que onze tours".



Lundi, différentes variantes de réglages ont été essayées dans des conditions humides, Toprak a qualifié son sentiment de "très bon" et était également satisfait de ses temps au tour.



"J'ai eu un accident étrange au virage 5", a-t-il décrit. "J'ai essayé de freiner fort, la roue arrière est montée, est descendue et a ensuite commencé à glisser fortement. Je suis tombé sur le côté gauche, ce n'était pas un gros accident. J'ai ensuite continué à rouler pour m'assurer que je comprenais la moto. Après quatre ans en bleu, la BMW est très différente, je commence à m'adapter. J'ai eu l'impression que l'avant était bien meilleur qu'avant, et le frein moteur est incroyable. Nous avons utilisé une cartographie différente, maintenant je les sens".



Lundi soir, l'équipe ROKiT BMW Motorrad Motorsport a plié bagage et s'est rendue dans la nuit à Jerez, à 350 kilomètres de là, où Razgatlioglu et son coéquipier Michael van der Mark effectueront des essais mardi et mercredi - les prévisions météorologiques sont les meilleures pour mercredi.



Après deux ans sur Kawasaki et quatre sur Yamaha, Razgatlioglu dispose de bons points de comparaison. "C'est la première fois que je ressens de la puissance", dit-il en louant le moteur BMW. "Si je peux rouler dans de bonnes conditions, je pense pouvoir réaliser de bons temps au tour. Mon feeling avec la roue avant est déjà bien meilleur lorsque j'aborde un virage. La traction est très bonne et le moteur est puissant. Peut-être devrons-nous améliorer le turning. Il semble que tout soit en ordre. Nous ne sommes pas loin - nous arrivons".