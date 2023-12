Razgatlioglu avverte i concorrenti: "Non siamo lontani".

Poiché le previsioni meteo in Algarve erano pessime per lunedì mattina e la pista di Portimao era asciutta domenica pomeriggio, BMW ha spontaneamente anticipato di un giorno il debutto di Toprak Razgatlioglu sulla M1000RR. Lunedì, il turco ha effettuato il suo secondo test di mezza giornata dopo mezzogiorno, anche se i pochi giri di domenica erano solo un roll-out.

"La BMW è incredibilmente veloce sui rettilinei", ha detto il 27enne, descrivendo la sua prima impressione del motore a quattro cilindri in linea tedesco. "Non so nulla dell'aerodinamica, ma forse la sentirò all'uscita dell'ultima curva quando salirà. Mi sto concentrando sull'ingresso in curva e sulla successiva accelerazione. Forse mi servono più giri per capire le ali. Con la Yamaha ho sempre cercato di guidare con un angolo di piega maggiore a causa delle impennate, mentre con la BMW non devo lottare. In generale sono soddisfatto, è stato un test molto positivo. Ho la sensazione che la moto sia molto migliorata perché l'ho guidata per la prima volta domenica, anche se per soli undici giri".



Lunedì sono state provate diverse opzioni di set-up in condizioni di bagnato, Toprak ha descritto le sue sensazioni come "molto buone" ed è stato anche soddisfatto dei suoi tempi sul giro.



"Ho avuto uno strano incidente alla curva 5", ha spiegato. "Ho cercato di frenare forte, la ruota posteriore si è alzata, è andata giù e poi ha iniziato a scivolare molto. Sono caduto sul fianco sinistro, non è stato un grosso incidente. Dopo di che ho continuato a guidare per essere sicuro di capire la moto". Dopo quattro anni in blu, la BMW è molto diversa, sto iniziando ad adattarmi. Ho sentito che l'anteriore era molto meglio di prima e il freno motore è incredibile. Abbiamo usato una mappatura diversa, ora la sento".



Lunedì sera, il team ROKiT BMW Motorrad Motorsport ha fatto le valigie e si è diretto nella notte a Jerez, a 350 chilometri di distanza, dove Razgatlioglu e il suo compagno di squadra Michael van der Mark effettueranno i test martedì e mercoledì - le previsioni meteo sono ottimistiche per mercoledì.



Dopo due anni in Kawasaki e quattro in Yamaha, Razgatlioglu ha buoni valori comparativi. "È la prima volta che sento la potenza", ha dichiarato, elogiando il motore BMW. "Se riuscirò a guidare in buone condizioni, credo che potrò ottenere ottimi tempi sul giro. Il mio feeling con la ruota anteriore è già molto migliorato in curva. La trazione è molto buona e il motore ha potenza. Forse dobbiamo migliorare le curve. Sembra che tutto vada bene. Non siamo lontani, stiamo arrivando".