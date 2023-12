Razgatlioglu avisa os concorrentes: "Não estamos longe"

Como a previsão do tempo no Algarve era má para segunda-feira de manhã e a pista de Portimão estava seca no domingo à tarde, a BMW antecipou espontaneamente a estreia de Toprak Razgatlioglu com a M1000RR em um dia. Na segunda-feira, o turco testou o seu segundo meio-dia depois do meio-dia, embora as poucas voltas de domingo tenham sido apenas um ensaio.

"A BMW é incrivelmente rápida nas rectas", disse o piloto de 27 anos, descrevendo a sua primeira impressão do motor de quatro cilindros em linha da Alemanha. "Não sei nada sobre a aerodinâmica, mas talvez o sinta à saída da última curva, quando esta sobe. Estou apenas a concentrar-me nas entradas das curvas e na aceleração subsequente. Talvez precise de mais voltas para perceber as asas. Com a Yamaha tentei sempre rodar com mais ângulo de inclinação por causa dos "wheelies", com a BMW não tenho de lutar. No geral, estou satisfeito, foi um teste muito positivo. Tenho a sensação de que a moto está muito melhor porque andei com ela pela primeira vez no domingo, apesar de ter dado apenas onze voltas."



Na segunda-feira, foram testadas várias opções de afinação em condições de chuva, Toprak descreveu as suas sensações como "muito boas" e também ficou satisfeito com os tempos por volta.



"Tive um acidente estranho na curva 5", explicou. "Tentei travar a fundo, a roda traseira subiu, desceu e depois começou a deslizar muito. Caí do meu lado esquerdo, não foi um grande acidente. Depois disso, continuei a andar para me certificar de que percebia a mota. Depois de quatro anos na azul, a BMW é muito diferente, estou a começar a adaptar-me. Senti que a frente estava muito melhor do que antes e o travão motor é incrível. Utilizámos um mapeamento diferente, agora consigo senti-lo."



Na segunda-feira à noite, a equipa ROKiT BMW Motorrad Motorsport fez as malas e rumou durante a noite para Jerez, a 350 quilómetros de distância, onde Razgatlioglu e o seu companheiro de equipa Michael van der Mark vão testar na terça e quarta-feira - as previsões meteorológicas são as melhores para quarta-feira.



Depois de dois anos na Kawasaki e quatro na Yamaha, Razgatlioglu tem bons valores comparativos. "É a primeira vez que sinto a potência", elogia o motor BMW. "Se conseguir rodar em boas condições, acredito que posso conseguir tempos de volta fortes. A minha sensação em relação à roda dianteira já é muito melhor quando faço curvas. A tração é muito boa e o motor tem potência. Talvez precisemos de melhorar a viragem. Parece que está tudo bem. Não estamos longe - estamos a chegar".