BMW está convencido: valiosa aportación de Toprak

Todos los pilotos BMW anteriores están de acuerdo: el mayor punto débil de la M1000RR es la entrada en curva. El mayor punto fuerte del ex campeón del mundo Toprak Razgatlioglu es su frenada brutalmente dura y su entrada en curva.

Por eso todo el mundo se preguntaba antes del debut del campeón del mundo de 2021: ¿Le robará BMW su fuerza al turco o es la pieza que falta en el puzzle del éxito del fabricante alemán?

Tras el rodaje en pista seca el domingo por la tarde en Portimao y medio día de pruebas en pista mojada el lunes, es demasiado pronto para decirlo. Pero es sorprendente que tanto Razgatlioglu como el Director de BMW Motorsport, Marc Bongers, se muestren positivos tras sus primeras experiencias juntos.

"Ha sido un test en condiciones difíciles", fue el veredicto de Bongers el lunes por la tarde en Portimao. "Estaba claro que nos faltaban cinco semanas. Hubiéramos preferido hacer la prueba en noviembre con tiempo soleado. Las previsiones meteorológicas para el lunes eran malas, y así fue. No obstante, dimos unas 30 vueltas con Toprak en la BMW M1000RR, y eso es una aportación muy valiosa. No hicimos muchas pruebas, pero era importante conocer su opinión inicial, configurar correctamente la ergonomía y familiarizarle con el sistema. Ahora nos vamos a Jerez, donde las previsiones meteorológicas no vuelven a ser muy buenas, así que tenemos que aprovechar al máximo cada ratito seco que tengamos."

"En general, me siento positivo después de estos primeros días", dijo el holandés. "Ha habido muchos comentarios positivos y ningún drama. Nos limitamos a repasar algunos puntos sobre lo que podemos ofrecerle y cómo se siente, y eso estuvo muy bien. No sólo se mostró muy positivo sobre el rendimiento de la M1000RR, sino también sobre nuestra electrónica, el paso por curva, etcétera. Todo lo que dijo es una base sobre la que podemos construir. Confirma que tenemos un buen paquete. Ahora tenemos que aprovecharlo al máximo, tanto con él como con los demás".