BMW est convaincu que l'apport de Toprak est très précieux

Tous les pilotes BMW précédents sont d'accord : la plus grande faiblesse de la M1000RR est l'entrée en virage. La plus grande force de l'ex-champion du monde Toprak Razgatlioglu est le freinage brutalement dur et l'entrée en virage.

C'est pourquoi, avant les débuts du champion du monde 2021, tout le monde se demandait si le Turc allait être privé de sa force par BMW ou s'il était la pièce manquante du puzzle pour le succès du constructeur allemand.

Après le roulage sur piste sèche du dimanche après-midi à Portimao et une demi-journée d'essais sur piste humide le lundi, il est encore trop tôt pour répondre à cette question. Mais ce qui est frappant, c'est que tant Razgatlioglu que Marc Bongers, le directeur de BMW-Motorsport, s'expriment positivement après leurs premières expériences communes.

"C'était un test dans des conditions difficiles", a jugé Bongers lundi soir à Portimao. "Il est clairement apparu qu'il nous manquait cinq semaines. Nous aurions préféré faire des tests en novembre, par un temps ensoleillé. Les prévisions météo pour lundi étaient mauvaises et cela s'est confirmé. Malgré tout, nous avons fait une trentaine de tours avec Toprak sur la BMW M1000RR, et c'est un apport très précieux. Nous n'avons pas fait beaucoup d'essais, mais il était important d'avoir son premier feedback, de régler correctement l'ergonomie et de le familiariser avec le système. Maintenant, nous allons à Jerez, où les prévisions météo ne sont à nouveau pas très bonnes, nous devons donc profiter de chaque phase sèche qui se présente".

"Dans l'ensemble, je suis positif après ces premiers jours", a noté le Néerlandais. "Il y a eu beaucoup de commentaires positifs et aucun drame. Nous avons juste passé en revue quelques points, ce que nous pouvons lui offrir et ce qu'il ressent, et c'était très bien. Il s'est montré très positif non seulement sur les performances de la M1000RR, mais aussi sur notre électronique, la prise de virage, etc. Tout ce qu'il a dit est une base sur laquelle nous pouvons construire. Cela confirme que nous avons un bon package. Maintenant, nous devons en tirer le meilleur parti, à la fois avec lui et avec les autres gars".