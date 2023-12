BMW è convinta: un contributo molto prezioso da Toprak

Tutti i precedenti piloti BMW sono d'accordo: la più grande debolezza della M1000RR è l'ingresso in curva. Il più grande punto di forza dell'ex campione del mondo Toprak Razgatlioglu è la sua frenata brutale e l'ingresso in curva.

Ecco perché tutti si chiedevano, prima del debutto del campione del mondo 2021: il turco sarà derubato della sua forza da BMW o è il pezzo mancante del puzzle per il successo della casa tedesca?

Dopo la prova su pista asciutta di domenica pomeriggio a Portimao e la mezza giornata di test su pista bagnata di lunedì, è troppo presto per dirlo. Ma è sorprendente che sia Razgatlioglu che il direttore di BMW Motorsport Marc Bongers siano positivi dopo le loro prime esperienze insieme.

"È stato un test in condizioni difficili", è stato il verdetto di Bongers lunedì sera a Portimao. "Era chiaro che ci mancavano cinque settimane. Avremmo preferito fare il test a novembre con il sole. Le previsioni meteo per lunedì erano pessime e così è stato. Tuttavia, abbiamo fatto circa 30 giri con Toprak sulla BMW M1000RR, e questo è un contributo molto prezioso. Non abbiamo fatto molti test, ma era importante ottenere il suo feedback iniziale, impostare correttamente l'ergonomia e familiarizzare con il sistema. Ora partiamo per Jerez, dove le previsioni del tempo non promettono nulla di buono, quindi dobbiamo sfruttare al massimo ogni singolo periodo di asciutto che ci capita".

"In generale, dopo questi primi giorni, le mie sensazioni sono positive", ha detto l'olandese. "Ci sono stati molti commenti positivi e nessun dramma. Abbiamo solo esaminato alcuni punti su ciò che possiamo offrirgli e su come si sente, e questo è stato molto positivo. Non solo ha espresso giudizi positivi sulle prestazioni della M1000RR, ma anche sulla nostra elettronica, sull'inserimento in curva e così via. Tutto ciò che ha detto è una base su cui possiamo costruire. Conferma che abbiamo un buon pacchetto. Ora dobbiamo sfruttarlo al meglio, sia con lui che con gli altri ragazzi".