A BMW está convencida: a contribuição de Toprak é muito valiosa

Será Toprak Razgatlioglu a peça do puzzle que falta à BMW para uma evolução no Campeonato do Mundo de Superbike? O Diretor de Desporto Automóvel Marc Bongers está confiante após as primeiras voltas do piloto de 27 anos.

Todos os anteriores pilotos da BMW concordam: a maior fraqueza da M1000RR é a entrada em curva. A maior força do antigo campeão mundial Toprak Razgatlioglu é a sua travagem brutalmente dura e a entrada em curva.

É por isso que todos se perguntavam antes da estreia do campeão mundial de 2021: será que o turco vai ser roubado da sua força pela BMW ou será ele a peça que faltava no puzzle para o sucesso do fabricante alemão?

Após a apresentação numa pista seca no domingo à tarde em Portimão e meio dia de testes numa pista molhada na segunda-feira, é muito cedo para dizer. Mas é notório que tanto Razgatlioglu como o Diretor da BMW Motorsport, Marc Bongers, estão optimistas após as suas primeiras experiências em conjunto.

"Foi um teste em condições difíceis", foi o veredito de Bongers na segunda-feira à noite em Portimão. "Era evidente que nos faltavam cinco semanas. Teríamos preferido fazer o teste em novembro, com tempo ensolarado. As previsões meteorológicas para segunda-feira eram más e isso confirmou-se. No entanto, fizemos cerca de 30 voltas com o Toprak na BMW M1000RR, o que é um contributo muito valioso. Não fizemos muitos testes, mas era importante obter o seu feedback inicial, configurar corretamente a ergonomia e familiarizá-lo com o sistema. Agora vamos para Jerez, onde a previsão do tempo não parece muito boa novamente, por isso temos que aproveitar ao máximo cada período de tempo seco que tivermos."

"No geral, estou a sentir-me positivo depois destes primeiros dias", disse o holandês. "Houve muitos comentários positivos e não houve dramas. Apenas analisámos alguns pontos sobre o que lhe podemos oferecer e como se sente, e isso foi muito bom. Ele não só foi muito positivo em relação ao desempenho da M1000RR, mas também em relação à nossa eletrónica, à afinação e assim por diante. Tudo o que ele disse é uma base sobre a qual podemos construir. Confirma que temos um bom pacote. Agora temos de tirar o máximo partido dele, tanto com ele como com os outros pilotos."