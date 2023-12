BMW ha fatto bene: il test Honda è fallito

Poiché le condizioni meteorologiche di lunedì a Portimão non hanno permesso di effettuare test seri, Honda ha annullato il secondo test con la nuova CBR1000RR senza ulteriori indugi. Per Iker Lecuona e Xavi Vierge inizia ora la pausa invernale del Campionato Mondiale Superbike.

Il test di Portimão, durato un giorno, è stato l'ultimo dell'anno per il team Honda Racing Corporation Superbike. È stata anche l'ultima apparizione di Leon Camier come team manager, il cui successore verrà dal paddock della MotoGP. C'è stato quindi molto tempo per discutere, dato che la giornata di test non solo è stata letteralmente cancellata a causa della pioggia.

Ma non è stata una pioggia continua. Ha piovuto durante la notte e nelle prime ore del mattino, ma la pista non è mai stata completamente bagnata tanto da poter provare con pneumatici da bagnato. Poiché non era possibile effettuare un test serio in condizioni miste, la giornata di prova è stata conservata per il nuovo anno.

Il fatto che BMW abbia spontaneamente anticipato il debutto di Toprak Razgatlioglu sulla M1000RR alla domenica, viste le previsioni meteo, si è rivelato una buona decisione - anche se Razgatlioglu ha completato molti giri su pista bagnata anche lunedì.

Un altro test per i piloti Honda Iker Lecuona e Xavi Vierge per sviluppare ulteriormente la nuova CBR1000RR sarebbe stato estremamente importante. Invece, si sono tenute riunioni per discutere i dettagli tecnici.

"Quando siamo arrivati domenica, il tempo era perfetto. Ma alcune ore di pioggia hanno purtroppo reso la pista non completamente bagnata né asciutta. Questo ha reso impossibile effettuare un test adeguato", ha brontolato Lecuona. "Tuttavia, abbiamo avuto modo di avere alcune utili discussioni tecniche con gli ingegneri giapponesi per discutere le aree in cui vogliamo ancora apportare miglioramenti. Sono certo che continueranno a lavorare sodo durante l'inverno. Ora è tempo di riposare dopo un anno molto impegnativo e di ricaricare le batterie per la prossima stagione".

"Non era abbastanza bagnato per un test completo con l'assetto da pioggia", ha aggiunto il compagno di squadra Vierge. "Tuttavia, qualche giorno fa abbiamo svolto un test positivo a Jerez, dove abbiamo avuto modo di provare la nuova moto, il che rappresenta un passo positivo nella giusta direzione. Nei prossimi mesi avremo l'opportunità di perfezionare ulteriormente la moto in vista del prossimo anno".

Tuttavia, non c'è ancora molto tempo. La prima sessione di prove ufficiali del Campionato Mondiale Superbike 2024 si terrà a Phillip Island il 23 febbraio, mentre il test Dorna si svolgerà qualche giorno prima. Inoltre, negli ultimi anni, il clima di gennaio non è stato ideale nemmeno nel sud della Spagna.