A BMW fez bem: o teste da Honda falhou

Devido ao facto do tempo em Portimão na segunda-feira não ter permitido qualquer teste sério, a Honda cancelou o segundo teste com a nova CBR1000RR-R sem mais demoras. A pausa de inverno do Campeonato do Mundo de Superbike começa agora para Iker Lecuona e Xavi Vierge.

O teste de um dia em Portimão foi o último do ano para a equipa de trabalho da Honda Racing Corporation Superbike. Foi também a última aparição de Leon Camier como chefe de equipa, cujo sucessor virá do paddock de MotoGP. Houve, portanto, muito tempo para discussões, uma vez que o dia de testes não só foi literalmente cancelado devido à chuva.

Mas não foi uma chuva contínua. Choveu durante a noite e de manhã cedo, mas a pista nunca esteve completamente molhada o suficiente para testar com pneus de chuva. Como não era possível efetuar um teste sério em condições mistas, o dia de teste foi guardado para o ano novo.

O facto de a BMW ter espontaneamente antecipado a estreia de Toprak Razgatlioglu na M1000RR para domingo, tendo em conta as previsões meteorológicas, provou ser uma boa decisão - embora Razgatlioglu também tenha completado muitas voltas numa pista molhada na segunda-feira.

Outro teste para os pilotos da Honda, Iker Lecuona e Xavi Vierge, para desenvolver ainda mais a nova CBR1000RR-R, teria sido extremamente importante. Em vez disso, foram realizadas reuniões para discutir pormenores técnicos.

"Quando chegámos no domingo, o tempo estava perfeito. Mas, infelizmente, algumas horas de chuva fizeram com que a pista não estivesse nem completamente molhada nem seca. Isto impossibilitou a realização de um teste correto", lamentou Lecuona. "No entanto, pudemos ter algumas discussões técnicas úteis com os engenheiros japoneses para discutir as áreas onde ainda queremos fazer melhorias. Estou confiante que eles vão continuar a trabalhar arduamente durante o inverno. Agora é altura de descansar depois de um ano muito atarefado e recarregar as baterias para a próxima época."

"Não estava suficientemente húmido para um teste completo com a configuração de chuva completa", acrescentou o companheiro de equipa Vierge. "No entanto, tivemos um teste positivo em Jerez há alguns dias, onde tivemos uma primeira sensação da nova moto, o que é um passo positivo na direção certa. Nos próximos meses, vamos ter a oportunidade de aperfeiçoar ainda mais a mota em preparação para o próximo ano."

No entanto, não há muito tempo novamente. A primeira sessão de treinos oficiais do Campeonato do Mundo de Superbike de 2024 terá lugar em Phillip Island a 23 de fevereiro, com o teste Dorna a ter lugar alguns dias antes. E nos últimos anos, o tempo em janeiro também não tem sido o ideal no sul de Espanha.