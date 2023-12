Prochains débuts : Sam Lowes avec Ducati V4R à Jerez

Après dix ans passés dans le paddock du MotoGP, Sam Lowes fait son retour dans le championnat du monde proche de la série. En raison de la fin tardive de la saison de Moto2, le champion du monde Supersport 2013 Sam Lowes a dû attendre longtemps avant de pouvoir se préparer intensivement à ses débuts dans le championnat du monde Superbike en 2024.

Neuf jours après la finale de Valence, c'est chose faite : lundi et mardi de cette semaine, le frère jumeau d'Alex Lowes, pilote d'usine Kawasaki, effectuera des essais à Jerez, si les conditions météorologiques le permettent. Après le retour d'Andrea Iannone à la compétition avec GO Eleven Ducati et les changements spectaculaires de Jonathan Rea chez Yamaha et de Toprak Razgatlioglu chez BMW, il s'agit déjà des quatrièmes débuts très attendus.

Pour son passage au championnat du monde Superbike, Lowes sera accompagné par son équipe Moto2 Marc VDS, qui a procuré à l'Anglais une Ducati V4R compétitive et mis en place une nouvelle équipe technique. Le pilote de 33 ans connaît l'environnement SBK non seulement par sa propre expérience, mais aussi par celle de son jumeau qu'il accompagne régulièrement lors des week-ends de course.

Pour le premier test, le décuple vainqueur de Moto2 partira toutefois avec l'équipe de test Ducati, car la moto de la troupe belge n'est pas encore prête et la semi-remorque n'a pas non plus été livrée.

Mardi et mercredi, le team ROKiT BMW avec Razgatlioglu et Michael van der Mark sera également à Jerez. Le temps est mitigé dans le sud de la péninsule ibérique. Pour mercredi, les prévisions sont les meilleures.