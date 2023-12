Il prossimo debutto: Sam Lowes con la Ducati V4R a Jerez

Dopo il debutto di Toprak Razgatlioglu con la BMW a Portimão domenica scorsa, il debutto di Sam Lowes in Superbike con la Ducati V4R è previsto questa settimana a Jerez, ma senza Marc VDS.

Dopo dieci anni nel paddock della MotoGP, Sam Lowes torna nel campionato mondiale di serie. A causa della fine tardiva della stagione Moto2, il campione del mondo Supersport 2013 Sam Lowes ha dovuto aspettare a lungo prima di potersi preparare intensamente per il suo debutto nel campionato mondiale Superbike 2024.

Nove giorni dopo il finale di Valencia, il momento è arrivato: lunedì e martedì di questa settimana, il fratello gemello del pilota ufficiale Kawasaki Alex Lowes effettuerà dei test a Jerez, tempo permettendo. Dopo il ritorno alle corse di Andrea Iannone con la GO Eleven Ducati e gli spettacolari passaggi di Jonathan Rea alla Yamaha e di Toprak Razgatlioglu alla BMW, questo sarà il quarto attesissimo debutto.

Lowes sarà accompagnato nel suo passaggio al Campionato Mondiale Superbike dal suo team di Moto2 Marc VDS, che ha fornito all'inglese una Ducati V4R competitiva e ha creato un nuovo team di tecnici. Il 33enne conosce l'ambiente della SBK non solo per la sua esperienza personale, ma anche per quella del suo gemello, che accompagna regolarmente nei weekend di gara.

Per il primo test, tuttavia, il dieci volte vincitore della Moto2 viaggerà con il test team Ducati perché la moto della squadra belga non è ancora pronta e nemmeno il rimorchio è stato consegnato.

Anche il team ROKiT BMW con Razgatlioglu e Michael van der Mark sarà a Jerez martedì e mercoledì. Il tempo nel sud della penisola iberica è variabile. Le previsioni sono migliori per mercoledì.