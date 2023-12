A próxima estreia: Sam Lowes com a Ducati V4R em Jerez

Depois de Toprak Razgatlioglu se ter estreado com a BMW em Portimão no domingo, a estreia de Sam Lowes nas Superbike com a Ducati V4R está planeada para Jerez esta semana - mas sem Marc VDS.

Após dez anos no paddock de MotoGP, Sam Lowes está de regresso ao campeonato do mundo de produção. Devido ao final tardio da época de Moto2, o Campeão do Mundo de Supersport de 2013, Sam Lowes, teve de esperar muito tempo antes de se poder preparar intensamente para a sua estreia no Campeonato do Mundo de Superbike de 2024.

Nove dias após a final em Valência, chegou a hora: na segunda e terça-feira desta semana, o irmão gémeo do piloto de fábrica da Kawasaki Alex Lowes vai testar em Jerez, se o tempo o permitir. Após o regresso de Andrea Iannone às corridas com a GO Eleven Ducati e as espectaculares mudanças de Jonathan Rea para a Yamaha e de Toprak Razgatlioglu para a BMW, esta será a quarta estreia muito aguardada.

Lowes será acompanhado na sua mudança para o Campeonato do Mundo de Superbike pela sua equipa de Moto2 Marc VDS, que forneceu ao inglês uma Ducati V4R competitiva e criou uma nova equipa técnica. O piloto de 33 anos conhece o ambiente SBK não só pela sua própria experiência, mas também pelo seu gémeo, que acompanha regularmente nos fins-de-semana de corrida.

No entanto, para o primeiro teste, o dez vezes vencedor de Moto2 vai viajar com a equipa de testes da Ducati porque a moto da equipa belga ainda não está pronta e o atrelado também não foi entregue.

A equipa ROKiT BMW com Razgatlioglu e Michael van der Mark também vai estar em Jerez na terça e quarta-feira. O tempo no sul da Península Ibérica é misto. A previsão é a melhor para quarta-feira.