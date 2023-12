Por qué Honda canceló realmente el test de Portimão

Debido a que las condiciones del test de Portimão del lunes no eran las ideales, Honda canceló el último test de Superbike del año. Sin embargo, no fue una decisión unánime.

Honda lanza una nueva CBR1000RR-R para el Campeonato del Mundo de Superbike 2024 con amplios cambios respecto al modelo anterior. Con una nueva aerodinámica, un nuevo motor y un bastidor adaptado, se trata de un desarrollo completamente nuevo.

Sin embargo, hasta ahora los dos pilotos de fábrica, Iker Lecuona y Xavi Vierge, sólo han completado dos días de pruebas en Jerez. El último test del año debía celebrarse el lunes en Portimão, pero se canceló debido a las condiciones mixtas.

Sin embargo, el equipo ROKiT BMW con Toprak Razgatlioglu y Michael van der Mark, que también estuvieron presentes, completaron algunas vueltas en una pista húmeda por la tarde, por lo que las condiciones no pueden haber sido demasiado malas.

"El sol no brillaba, hacía frío y no había ninguna posibilidad de que la pista se secara. Además, estaba agotado", explicó Lecuona. "He estado viajando por todo el mundo en las últimas semanas y tengo jet lag. Sé que al equipo le hubiera gustado hacer algunas tandas, pero les dije que no quería correr".

El español ha completado doce meetings y tests de SBK este año, así como siete fines de semana de carrera en MotoGP y las 8h de Suzuka. Unos días antes del test de Portimão, el piloto de 23 años estuvo en un evento de Motul en Indonesia y después en los Honda Thanks Days en Japón.

"En seco no habría dudado, pero en mojado no estaba preparado para subirme a la moto y arriesgar", añadió Lecuona. "Ha sido una temporada muy larga. Necesito un descanso para recargar las pilas".