Pourquoi Honda a vraiment annulé le test de Portimão

Honda lance une nouvelle CBR1000RR-R pour le championnat du monde de Superbike 2024, avec d'importantes modifications par rapport au modèle précédent. Avec une nouvelle aérodynamique, un nouveau moteur et un cadre adapté, il s'agit d'un développement entièrement nouveau.

Des tests d'autant plus importants avant le début de la saison, mais jusqu'à présent, les deux pilotes d'usine Iker Lecuona et Xavi Vierge n'ont effectué que deux jours d'essais à Jerez. Le dernier test de l'année devait avoir lieu lundi à Portimão, mais il a été annulé en raison de conditions mixtes.

Toutefois, l'équipe ROKiT BMW, également présente, avec Toprak Razgatlioglu et Michael van der Mark, a effectué quelques tours l'après-midi sur une piste humide, les conditions ne devaient donc pas être trop mauvaises.

"Le soleil ne brillait pas, il faisait froid et il n'y avait aucune chance que la piste sèche. De plus, j'étais épuisé", a expliqué Lecuona. "Ces dernières semaines, j'ai voyagé à travers le monde et je souffre du décalage horaire. Je sais que l'équipe aurait aimé faire quelques runs, mais je leur ai dit que je ne voulais pas rouler".

Cette année, l'Espagnol a participé à douze meetings SBK en plus des tests, en plus de sept week-ends de course en MotoGP et a participé aux Suzuka 8h. Quelques jours avant le test de Portimão, le pilote de 23 ans a participé à un événement Motul en Indonésie, puis aux Honda Thanks-Days au Japon.

"Sur le sec, je n'aurais pas hésité, mais sur le mouillé, je n'étais pas prêt à sauter sur la moto et à prendre des risques", a complété Lecuona. "Cela a été une longue saison. J'ai besoin d'une pause pour recharger les batteries".