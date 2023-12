Perché Honda ha davvero cancellato il test di Portimão

Poiché le condizioni del test di Portimão di lunedì non erano ideali, Honda ha annullato l'ultimo test Superbike dell'anno. Tuttavia, la decisione non è stata unanime.

Honda lancia una nuova CBR1000RR per il Campionato Mondiale Superbike 2024 con ampie modifiche rispetto al modello precedente. Con una nuova aerodinamica, un nuovo motore e un telaio adattato, si tratta di uno sviluppo completamente nuovo.

Questo sarebbe ancora più importante prima dell'inizio della stagione, ma finora i due piloti ufficiali Iker Lecuona e Xavi Vierge hanno completato solo due giorni di test a Jerez. L'ultimo test dell'anno avrebbe dovuto svolgersi lunedì a Portimão, ma è stato annullato a causa delle condizioni miste.

Tuttavia, il team ROKiT BMW con Toprak Razgatlioglu e Michael van der Mark, anch'essi presenti, ha completato alcuni giri su una pista umida nel pomeriggio, quindi le condizioni non possono essere state troppo cattive.

"Il sole non splendeva, faceva freddo e non c'era possibilità che la pista si asciugasse. Ero anche esausto", ha spiegato Lecuona. "Ho viaggiato in tutto il mondo nelle ultime settimane e ho avuto il jet lag. So che la squadra avrebbe voluto fare qualche giro, ma ho detto loro che non volevo correre".

Quest'anno lo spagnolo ha completato dodici incontri e test SBK, oltre a sette weekend di gara in MotoGP e alla 8h di Suzuka. Pochi giorni prima del test di Portimão, il 23enne ha partecipato a un evento Motul in Indonesia e poi agli Honda Thanks Days in Giappone.

"Non avrei esitato sull'asciutto, ma sul bagnato non ero pronto a salire sulla moto e a rischiare", ha aggiunto Lecuona. "È stata una stagione lunga. Ho bisogno di una pausa per ricaricare le batterie".