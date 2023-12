Porque é que a Honda cancelou realmente o teste de Portimão

Devido ao facto de as condições do teste de Portimão na segunda-feira não terem sido as ideais, a Honda cancelou o último teste de Superbike do ano. No entanto, a decisão não foi unânime.

A Honda está a lançar uma nova CBR1000RR-R para o Campeonato do Mundo de Superbike de 2024 com grandes alterações em relação ao modelo anterior. Com uma nova aerodinâmica, um novo motor e um quadro adaptado, é um desenvolvimento completamente novo.

Isto seria ainda mais importante antes do início da época, mas até agora os dois pilotos de fábrica, Iker Lecuona e Xavi Vierge, apenas completaram dois dias de testes em Jerez. O último teste do ano deveria ter tido lugar na segunda-feira em Portimão, mas foi cancelado devido às condições mistas.

No entanto, a equipa ROKiT BMW com Toprak Razgatlioglu e Michael van der Mark, que também esteve presente, completou algumas voltas numa pista húmida durante a tarde, pelo que as condições não podem ter sido muito más.

"O sol não estava a brilhar, estava frio e não havia qualquer hipótese de a pista secar. Também estava exausto", explicou Lecuona. "Viajei por todo o mundo nas últimas semanas e tenho jet lag. Sei que a equipa teria gostado de fazer algumas corridas, mas eu disse-lhes que não queria correr."

O espanhol completou doze reuniões e testes SBK este ano, bem como sete fins-de-semana de corrida no MotoGP e as 8h de Suzuka. Poucos dias antes do teste de Portimão, o jovem de 23 anos esteve num evento Motul na Indonésia e depois no Honda Thanks Days no Japão.

"Não teria hesitado no seco, mas no molhado não estava pronto para saltar para a moto e correr riscos", acrescentou Lecuona. "Foi uma época longa. Preciso de uma pausa para recarregar as baterias."