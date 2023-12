Michael van der Mark (BMW): "Es un placer contar con Toprak"

El domingo, el equipo ROKiT-BMW decidió espontáneamente dejar que Toprak Razgatlioglu pilotara la M1000RR por primera vez en Portimao como parte de un día de pista no programado debido al buen tiempo.

Y dio sus frutos: El lunes, la pista del Algarve no se secó hasta última hora de la tarde. Durante la noche, el equipo viajó a Jerez, a 350 kilómetros de distancia, donde BMW tiene previsto realizar pruebas el martes y el miércoles. El martes no se espera que llueva hasta la noche, y el miércoles debería permanecer seco todo el día, con temperaturas en torno a los 15 grados centígrados.

No sólo para Razgatlioglu es importante cada metro sobre la nueva moto, su compañero de equipo Michael van der Mark también tiene que ponerse al día. El holandés se perdió todos los tests invernales de 2022 a 2023 y también se lesionó varias veces durante la temporada. Se ha trabajado mucho en la moto en los últimos doce meses, con BMW creando un equipo de pruebas para impulsar el desarrollo.

Dado que los días de test para los pilotos titulares son limitados por temporada, los equipos consideran muy cuidadosamente en qué condiciones merece la pena invertir uno de los valiosos días completos o medios. Por ello, Van der Mark sólo corrió el domingo en Portimao. "No fue tan fácil con tantos pilotos de track day en la pista", dijo el Jefe de Competición de BMW Marc Bongers. "Queríamos que Mickey saliera para tenerlo como referencia para Toprak. El lunes, entonces dijimos que no tenía sentido que pilotara en las condiciones traicioneras, ya que conoce la moto y el paquete."

"Por desgracia, no di muchas vueltas durante el test", se lamentó van der Mark. "Ha sido mala suerte. Pero fue agradable estar con el equipo y tener a Toprak en el garaje. Hay algunos mecánicos nuevos y ha sido estupendo pasar unos días con los chicos. Esperemos tener un poco más de suerte en Jerez. Hay muchas cosas que probar, así que espero que por fin podamos rodar como es debido. Mi primera impresión ha sido que el ambiente en el equipo es muy bueno. He disfrutado, aunque no he rodado mucho".