Michael van der Mark (BMW) : "C'est bien d'avoir Toprak".

Ces jours-ci, tous les regards sont tournés vers les débuts de Toprak Razgatlioglu chez BMW. Son coéquipier Michael van der Mark est également présent lors des tests dans la péninsule ibérique, mais il n'a pratiquement pas roulé jusqu'à présent.

Dimanche, le team ROKiT-BMW avait décidé spontanément, en raison du beau temps, de faire rouler Toprak Razgatlioglu pour la première fois avec la M1000RR à Portimao, dans le cadre d'un track-day non prévu.

Cela a porté ses fruits : Lundi, la piste de l'Algarve n'est devenue sèche qu'en fin d'après-midi. Pendant la nuit, l'équipe s'est rendue à Jerez, à 350 kilomètres de là, où BMW prévoit de faire des essais mardi et mercredi. Mardi, il ne devrait pleuvoir qu'en soirée, et mercredi, il devrait rester sec toute la journée, avec des températures avoisinant les 15 degrés Celsius.

Chaque mètre parcouru sur la nouvelle moto n'est pas seulement important pour Razgatlioglu, son coéquipier Michael van der Mark a lui aussi du retard à rattraper. Le Néerlandais a manqué l'ensemble des tests hivernaux de 2022 à 2023 et a également été blessé à plusieurs reprises durant la saison. La moto a fait l'objet de nombreux travaux au cours des douze derniers mois, BMW a mis en place une équipe d'essai afin de faire avancer le développement.

Comme les jours de test pour les pilotes titulaires sont limités par saison, les équipes réfléchissent très soigneusement aux conditions dans lesquelles il vaut la peine d'investir une des précieuses journées ou demi-journées. Van der Mark n'a donc roulé que le dimanche à Portimao. "Mais ce n'était pas si simple avec tous les pilotes de track-day sur le circuit", a jugé Marc Bongers, le directeur de course de BMW. "Nous voulions que Mickey sorte pour qu'il serve de référence à Toprak. Mais lundi, nous avons dit que cela n'avait pas de sens pour lui de sortir dans ces conditions piégeuses, car il connaît la moto et le package".

"Malheureusement, je n'ai pas fait beaucoup de tours pendant le test", a gémi van der Mark. "C'était de la malchance. Mais c'était bien d'être avec l'équipe et d'avoir Toprak dans le garage. Il y a quelques nouveaux mécaniciens et c'était classe de passer quelques jours avec les gars. J'espère que nous aurons un peu plus de chance à Jerez. Il y a tant de choses à tester, j'espère donc que nous pourrons enfin rouler correctement. Ma première impression est que l'ambiance générale dans l'équipe est très bonne. J'ai apprécié, même si je n'ai pas beaucoup roulé".