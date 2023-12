Michael van der Mark (BMW): "È bello avere Toprak".

In questi giorni, tutti gli occhi sono puntati sul debutto di Toprak Razgatlioglu in BMW. Anche il compagno di squadra Michael van der Mark sta partecipando ai test nella penisola iberica, ma finora non ha quasi mai corso.

Domenica, il team ROKiT-BMW ha deciso spontaneamente di far guidare a Toprak Razgatlioglu la M1000RR per la prima volta a Portimao, nell'ambito di una giornata in pista non programmata a causa del bel tempo.

La scelta ha dato i suoi frutti: Lunedì, la pista dell'Algarve si è asciugata solo nel tardo pomeriggio. Durante la notte, il team si è recato a Jerez, a 350 chilometri di distanza, dove la BMW intende effettuare i test martedì e mercoledì. Martedì non dovrebbe piovere fino a sera, mentre mercoledì dovrebbe rimanere asciutto tutto il giorno, con temperature intorno ai 15 gradi centigradi.

Non solo per Razgatlioglu ogni metro sulla nuova moto è importante, ma anche il compagno di squadra Michael van der Mark ha un po' da recuperare. L'olandese ha saltato tutti i test invernali dal 2022 al 2023 e si è infortunato più volte durante la stagione. Negli ultimi dodici mesi è stato fatto molto lavoro sulla moto, con BMW che ha creato un team di collaudo per portare avanti lo sviluppo.

Poiché i giorni di prova per i piloti regolari sono limitati per stagione, i team valutano molto attentamente in quali condizioni vale la pena investire una delle preziose giornate intere o mezze giornate. Van der Mark ha quindi corso solo la domenica a Portimao. "Non è stato facile con tanti piloti da track day in pista", ha detto il responsabile BMW Marc Bongers. "Volevamo che Mickey uscisse per averlo come riferimento per Toprak. Lunedì, poi, abbiamo detto che non aveva senso che lui girasse nelle condizioni insidiose, visto che conosce la moto e il pacchetto".

"Purtroppo non ho fatto molti giri durante il test", si è lamentato van der Mark. "È stata una sfortuna. Ma è stato bello stare con la squadra e avere Toprak nel garage. Ci sono alcuni nuovi meccanici ed è stato bello passare qualche giorno con i ragazzi. Speriamo di avere più fortuna a Jerez. Ci sono tante cose da provare, quindi spero di poter finalmente girare come si deve. La mia prima impressione è stata che l'atmosfera all'interno della squadra è molto buona. Mi sono divertito, anche se non ho girato molto".