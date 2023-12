Michael van der Mark (BMW): "É bom ter Toprak"

Atualmente, todas as atenções estão viradas para a estreia de Toprak Razgatlioglu na BMW. O seu companheiro de equipa, Michael van der Mark, também está a participar nos testes na Península Ibérica, mas até agora ainda não rodou.

por Ivo Schützbach - Automatic translation from German

No domingo, a equipa ROKiT-BMW decidiu espontaneamente deixar Toprak Razgatlioglu conduzir a M1000RR pela primeira vez em Portimão, como parte de um track day não programado devido ao bom tempo.

Isto valeu a pena: Na segunda-feira, a pista no Algarve só ficou seca ao final da tarde. Durante a noite, a equipa viajou para Jerez, a 350 quilómetros de distância, onde a BMW pretende testar na terça e quarta-feira. Na terça-feira só deverá chover ao final da tarde e na quarta-feira deverá manter-se seco durante todo o dia, com temperaturas a rondar os 15 graus Celsius.

Não é só para Razgatlioglu que cada metro da nova moto é importante, o seu companheiro de equipa Michael van der Mark também tem de recuperar o atraso. O holandês falhou todos os testes de inverno de 2022 a 2023 e também se lesionou várias vezes durante a época. Muito trabalho tem sido feito na moto nos últimos doze meses, com a BMW a criar uma equipa de testes para impulsionar o desenvolvimento.

Uma vez que os dias de teste para os pilotos regulares são limitados por época, as equipas ponderam cuidadosamente em que condições vale a pena investir um dos valiosos dias inteiros ou meios dias. Por isso, Van der Mark só rodou no domingo em Portimão. "Não foi fácil com tantos pilotos de track day na pista," disse o Diretor de Corrida da BMW Marc Bongers. "Queríamos que o Mickey saísse para o ter como referência para o Toprak. Na segunda-feira, dissemos que não fazia sentido para ele andar nas condições traiçoeiras, já que ele conhece a moto e o pacote."

"Infelizmente, não fiz muitas voltas durante o teste", lamentou van der Mark. "Foi azar. Mas foi bom estar com a equipa e ter o Toprak na garagem. Há alguns mecânicos novos e foi ótimo passar alguns dias com os rapazes. Esperemos ter um pouco mais de sorte em Jerez. Há muitas coisas para testar, por isso espero que possamos finalmente rodar em condições. A minha primeira impressão foi que todo o ambiente na equipa é muito bom. Gostei muito, apesar de não ter rodado muito".