Le chef de l'équipe BMW est convaincu que "notre temps viendra".

En 2019, BMW a fait son retour dans le championnat du monde de Superbike, et un pilote exceptionnel, Toprak Razgatlioglu, a été engagé pour 2024 et 2025. Shaun Muir, le directeur de l'équipe, a identifié des améliorations à plusieurs niveaux.

"Tout d'abord, bienvenue à Toprak et à tous les nouveaux mécaniciens qui ont rejoint l'équipe pour 2024", a déclaré le directeur de l'équipe ROKiT Shaun Muir après la première BMW du Turc dimanche et lundi à Portimao. "Le feedback de Toprak a été super, exactement ce que nous espérions. Nous connaissons son style de pilotage, nous l'avons observé, nous savons ce que nous devons faire pour adapter la moto à lui et nous avons fait les premiers pas dans cette direction. Je suis heureux que le test ait été très utile malgré des conditions qui n'étaient pas idéales. Nous avons coché quelques points, c'était important".

Pour mardi et mercredi, l'équipe de test MotoGP de KTM a loué le circuit de Jerez. BMW a fait ses achats, mais sur ordre de KTM, aucune photo ne peut être prise et aucune vidéo ne peut être tournée.



"Toprak a besoin de plus de tours pour s'habituer à la moto avant que nous puissions commencer à comparer les temps au tour et à travailler sur les réglages fins", explique Muir. "Les gars auront beaucoup à faire".

Depuis quelques mois, la nouvelle équipe de test de BMW est en place, l'ancien pilote de MotoGP Bradley Smith ainsi que le pilote d'endurance Kenny Foray ont effectué un travail de fond. Il a fallu patienter quelques semaines, car le nouveau testeur noble Sylvain Guintoli ne pourra travailler pour le constructeur allemand qu'à partir du 1er janvier. D'ici là, le champion du monde de Superbike 2014 est redevable à son employeur actuel, Suzuki.

"L'engagement de BMW n'a jamais été remis en question", a souligné Muir. "Il s'agit de nous améliorer à nouveau. Nous devons faire un pas en avant et placer la barre plus haut, comme tout le monde le fait dans le championnat. Peu importe ce que nous faisons, nos adversaires font la même chose. L'équipe d'essai de BMW a été mise en place il y a plus d'un an, mais ce genre de choses n'arrive pas du jour au lendemain. Il faut beaucoup de temps pour mettre en place quelque chose comme ça. Ils ont déjà eu des journées très productives sur la piste, nous savons ce qu'ils font et nous en voyons déjà les bénéfices. Nous déterminons maintenant, lors des tests, les pièces que nous voulons utiliser l'année prochaine et qui ont déjà été testées. Il ne nous reste plus qu'à évaluer le produit final. Les membres de l'équipe d'essai font partie de la famille BMW depuis quelques années déjà. Je ne peux que réaffirmer que nous faisons tout pour maintenir la pression, aller de l'avant et rivaliser avec nos adversaires. Nous avons quatre pilotes fantastiques, notre temps viendra. Nous avons les outils nécessaires pour cela".