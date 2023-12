Il Team Principal di BMW è convinto: "Arriverà il nostro momento".

Nel 2019, BMW è tornata nel Campionato Mondiale Superbike dalla fabbrica, con Toprak Razgatlioglu, un pilota eccezionale, firmato per il 2024 e il 2025. Il Team Principal Shaun Muir individua miglioramenti in diverse aree.

"Prima di tutto, diamo il benvenuto a Toprak e a tutti i nuovi meccanici che si sono uniti alla squadra per il 2024", ha dichiarato il Team Principal ROKiT Shaun Muir dopo il debutto della BMW del turco domenica e lunedì a Portimao. "Il feedback di Toprak è stato ottimo, esattamente quello che speravamo. Conosciamo il suo stile di guida, lo abbiamo osservato, sappiamo cosa dobbiamo fare per adattare la moto a lui e abbiamo fatto i primi passi in questa direzione. Sono contento che il test sia stato molto utile nonostante le condizioni non ideali. Abbiamo raccolto alcuni punti, il che era importante".

Il test team KTM MotoGP ha affittato la pista di Jerez per martedì e mercoledì. BMW ha acquistato la pista, ma KTM ha stabilito che non si possono fare foto o video.



"Toprak ha bisogno di altri giri per abituarsi alla moto prima di poter iniziare a confrontare i tempi sul giro e lavorare sulla messa a punto", ha spiegato Muir. "I ragazzi avranno molto da fare".

Il nuovo team di collaudo BMW è in funzione da diversi mesi, con l'ex pilota della MotoGP Bradley Smith e il pilota di endurance Kenny Foray a fare il lavoro di base. È stato necessario colmare alcune settimane, poiché il nuovo tester nobile Sylvain Guintoli non potrà lavorare per la casa tedesca fino al 1° gennaio. Fino ad allora, il campione del mondo Superbike 2014 è impegnato con il suo attuale datore di lavoro Suzuki.

"L'impegno di BMW non è mai stato in discussione", ha sottolineato Muir. "Si tratta di migliorare ancora. Dobbiamo fare un passo avanti e alzare l'asticella, come stanno facendo tutti nel campionato. Qualunque cosa facciamo, gli avversari faranno lo stesso". Il test team BMW è stato deciso più di un anno fa, ma cose come questa non accadono da un giorno all'altro. Ci vuole molto tempo per creare una cosa del genere. Hanno già avuto giornate molto produttive in pista, sappiamo cosa fanno e possiamo già vederne i benefici. Stiamo testando parti che vogliamo utilizzare l'anno prossimo e che sono già state provate e testate. Dobbiamo solo giudicare il prodotto finale. Le persone del team di collaudo fanno parte della famiglia BMW già da diversi anni. Posso solo sottolineare ancora una volta che stiamo facendo tutto il possibile per mantenere la pressione, progredire e stare al passo con gli avversari. Abbiamo quattro piloti fantastici, il nostro momento arriverà. Abbiamo gli strumenti per farlo".