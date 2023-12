O Diretor de Equipa da BMW está convencido: "A nossa hora vai chegar"

Em 2019, a BMW regressou ao Campeonato do Mundo de Superbike de fábrica, com Toprak Razgatlioglu, um piloto excecional, assinado para 2024 e 2025. O chefe de equipa Shaun Muir identifica melhorias em várias áreas.

"Antes de mais, damos as boas-vindas a Toprak e a todos os novos mecânicos que se juntaram à equipa para 2024", disse o Chefe de Equipa do ROKiT, Shaun Muir, após a estreia do turco na BMW, no domingo e na segunda-feira, em Portimão. "O feedback de Toprak foi excelente, exatamente o que esperávamos. Conhecemos o seu estilo de pilotagem, observámo-lo, sabemos o que temos de fazer para adaptar a moto a ele e demos os primeiros passos nessa direção. Estou satisfeito pelo facto de o teste ter sido muito útil, apesar das condições não serem as ideais. Marcámos alguns pontos, o que foi importante."

A equipa de testes da KTM MotoGP alugou a pista de Jerez para terça e quarta-feira. A BMW comprou a pista, mas a KTM estipulou que não podem ser tiradas fotografias ou feitos vídeos.



"Toprak precisa de mais voltas para se habituar à moto antes de podermos começar a comparar tempos de volta e trabalhar na afinação," explicou Muir. "Os rapazes vão ter muito que fazer."

A recém-criada equipa de testes da BMW está a funcionar há vários meses, com o antigo piloto de MotoGP Bradley Smith e o piloto de enduro Kenny Foray a fazerem o trabalho de base. Algumas semanas tiveram de ser ultrapassadas, uma vez que o novo nobre piloto de testes Sylvain Guintoli só poderá trabalhar para o construtor alemão a partir de 1 de janeiro. Até lá, o Campeão do Mundo de Superbike de 2014 está comprometido com o seu atual empregador, a Suzuki.

"O compromisso da BMW nunca esteve em questão", enfatizou Muir. "Trata-se de melhorar novamente. Temos de dar um passo em frente e elevar a fasquia, como todos no campeonato estão a fazer. Independentemente do que fizermos, os adversários farão o mesmo. A equipa de testes da BMW foi decidida há mais de um ano, mas coisas como esta não acontecem de um dia para o outro. É preciso muito tempo para criar uma equipa como esta. Eles já tiveram dias muito produtivos na pista, sabemos o que fazem e já podemos ver os benefícios. Estamos agora a testar peças que queremos usar no próximo ano e que já foram experimentadas e testadas. Só temos de avaliar o produto final. As pessoas da equipa de testes já fazem parte da família BMW há vários anos. Só posso voltar a sublinhar que estamos a fazer tudo o que está ao nosso alcance para manter a pressão, avançar e acompanhar a concorrência. Temos quatro pilotos fantásticos, o nosso tempo há-de chegar. Temos as ferramentas para o fazer".