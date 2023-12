El estreno de SBK, un éxito: Sam Lowes adora la Ducati V4R

La lluvia caída en el sur de España trastocó los planes del estreno de Sam Lowes en Superbike. El lunes, las condiciones eran tan malas que se canceló el rodaje y también se limitó la segunda jornada de entrenamientos.

En una pista húmeda, el inglés salió a rodar con neumáticos de lluvia por la mañana a sólo 14 grados centígrados, mientras que la tarde fue seca y permitió el uso de slicks - conocer los neumáticos era uno de los puntos más importantes para Lowes.

El piloto del Marc VDS estuvo en Jerez con su nuevo equipo, apoyado por el equipo de pruebas de Ducati. Al igual que la V4R, su mono de cuero era de color negro y plata neutro. El nombre del equipo Marc VDS sólo era visible en algunos lugares. "Ha sido un gran esfuerzo por parte de todo el equipo y de Ducati tenerme probando tan cerca de Navidad. El día empezó con mucha emoción y expectación", admitió el piloto de 33 años. "Tenía muchas ganas de pilotar la Ducati y debutar en Superbike, pero las condiciones no eran las ideales. Antes de salir a la pista mojada para mi primera tanda, estaba muy nervioso. Pero después de tres vueltas tenía una gran sonrisa en la cara porque la moto era muy manejable y me dio confianza enseguida".

El cambio después de muchos años sobre una Moto2 con neumáticos Dunlop es enorme. Lowes es consciente de que el primer test es sólo el principio de una transformación. Experimentados técnicos de superbike han apoyado a Lowes en el proceso. "Inmediatamente me sentí como en casa con mi nuevo equipo. Los chicos fueron capaces de explicarme en qué tengo que centrarme para ser rápido en una superbike, pero también lo que hago bien", dijo el hermano gemelo del piloto de Kawasaki Alex Lowes. "Necesito cambiar mi estilo después de pilotar tanto tiempo en Moto2, pero hay que ir paso a paso. Desde luego, tengo que acostumbrarme a cómo freno".

Sin embargo, Lowes está convencido del cambio al Campeonato del Mundo de Superbike y a la Ducati después de sólo un día de pruebas. "Me encanta la moto. Hace algunas cosas increíblemente bien y es agradable de pilotar. La potencia es impresionante. No paraba de subir marchas, pero la moto quería seguir acelerando. También me impresionó lo bien que la electrónica gestiona la potencia cuando los neumáticos están desgastados", dijo Lowes, enumerando las ventajas de la V4R. "Ya estoy deseando que lleguen las carreras de 2024. El Campeonato del Mundo de Superbike está a un nivel muy alto, pero este test me ha convencido de que podemos ser competitivos, porque aún tenemos mucho margen de mejora."

Ha sido el único test para Lowes este año. Cuando se reanuden las pruebas de invierno en enero de 2024, la moto propiedad de Marc VDS deberá estar completamente montada y se habrá entregado el nuevo remolque para uso en SBK.